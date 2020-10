Il Roland Garros 2020 segna un punto importante per il tennis italiano. Mai come in questa fase stanno esplodendo nuovi talenti, anche se non proprio di primo pelo, in grado di farsi valere negli Slams.

Ci eravamo già rifatti gli occhi ad assistere alle prodezze di Jannik Sinner, lo scorso anno nelle Atp Netx Gen finals di Milano, quando il giovane altoatesino appena diciottenne diventa il primo italiano a trionfare alla sua giovane età in questo torneo.

Quest’anno, un 2020 un po’ anomalo per via del covid, il tennis italiano si sta riprendendo la scena dai tempi di Pannatta e Nicola Pietrangeli. Il tennista di San Candido è approdato agli ottavi di finale, senza perdere un set nel match del terzo turno giocato contro l’argentino Coria e vinto in tre set 6-3, 7-5, 7-5.

Roland Garros 2020, l’Italia non ha mai visto un 19enne conquistare gli ottavi di finale di un grande Slam a quella età.

Le sorprese a Parigi non sono finite qui. Perché due altri tennisti italiani sono riusciti a conquistare il quarto turno del torneo. Matteo Berrettini, attuale numero 8 al mondo e Lorenzo Sonego, posizionato al 42esimo posto nel Ranking Atp.

Il primo di questi, però, si è dovuto fermare agli ottavi, battuto in tre set dal tedesco Altmaier. Invece gli altri due italiani saranno impegnati nella giornata di domani: Zverev per Sinner, mentre Sonego affronterà l’argentino Schwartzman reduce dal traguardo della finale agli Internazionali d’Italia, poi persa contro il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Per quanto riguarda il settore femminile, invece, abbiamo la gradita sorpresa della ventiseienne Martina Trevisan agli ottavi di finale. Un grande exploit, che da tempo non si vedeva, ovvero dall’epoca d’oro del quartetto Pennata, Schiavone, Vinci, Errani.

L’ultimo exploit della tennista toscana lo realizza battendo la numero 24 del mondo Sakkari, in tre set. Il tennis italiano sta crescendo, nuove leve fanno sperare bene.