Torino, Zuliani sbotta: “La sbracciata di Zapata a parte contraria diventava derby rubato dalla Juve. Masina che…”

Ieri pomeriggio si è disputato il derby Torino-Juventus terminato con il risultato di 0-0 e oggi il giornalista e tifoso bianconero Claudio Zuliani, sul suo profilo Facebook ha fatto un video, dove ha parlato polemicamente dell’arbitraggio di Maresca e il VAR. Di seguito vi riportiamo un estratto delle sue parole:

“La Juve dominata secondo Juric che ha una visione del mondo tutta sua e a cui non è piaciuto l’arbitraggio e per forza poi i moviolisti gli dan ragione e lo seguono e magari anche qualcuno di voi, non vi fate infinocchiare come al solito. Gazza (Gazzetta dello Sport n.d.r.), Maresca prende 5, errori sui gialli graziati, nuova definizione e quali sono? A Locatelli e Kostic! Scusa minuto 18′, sbracciata di Zapata a Gatti, gli vogliamo dare almeno un giallino, perchè se era a parte contrarie, diventava derby rubato dalla Juve, con Gatti da espellere. Maresca non vede, VAR non previsto! Ma come VAR non previsto, se l’arbitro non vede, l’immagine del replay si vede, il VAR cosa sta lì a fare? Ma Masina che salta e va con il gomito sul naso di sche che si è dovuto operare questa mattina per ridurre la frattura ossea, niente! Non c’è moviola?”

