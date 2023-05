Un posto al sole, Eduardo rivela a Clara qualcosa su Alberto: Angela e Franco se ne vanno

Condividi su:





Nuovi intrecci si intravedono all’orizzonte di Un posto al sole. Una volta detto addio al clan Argento, ecco che un nuovo gruppo di malavitosi ha iniziato a seminare zizzania per le vie partenopee. Si tratta del clan Sabbiese capeggiato da Eduardo. Il fratellastro di Rosa, però, ha una cotta per la bella Clara ed ha colto l’occasione per avvicinarsi a lei, rivelandole una cosa inaspettata su Alberto Palladini. Intanto i telespettatori hanno assistito ad una positiva svolta nella vita di Franco e Angela. I due si sono riconciliati dopo le crisi recenti, ma pare che il loro futuro possa essere lontano da Napoli!

Un posto al sole, Eduardo confessa a Clara un retroscena su Alberto

Massima attenzione alla vicenda di Eduardo Sabbiese. L’uomo si è presentato a casa della sorella con i cornetti in mano, ed ha approfittato della situazione per rimanere solo con Clara. È stato così che ha rivelato alla donna un retroscena sul conto del suo ex Alberto. Qualche tempo fa lo ha visto assieme ad un’altra signora ma soltanto adesso ha deciso di rivelarglielo perché non vuole che faccia lo stesso sbaglio di sempre, ossia perdonare l’avvocato e tornarci insieme. ‘Quando tornerà, perché sono sicuro che tornerà. Clara, mica è facile rinunciare a una come te’. È chiaro che ad Eduardo piace tantissimo la madre di Federico: si metteranno insieme prima o poi? Qualche fan se lo augura. Intanto, a interrompere il discorso è stata una telefonata ricevuta da Eduardo da parte del suo clan. Una volta scoperto che la polizia ha sequestrato tutte le loro armi, Eduardo e il suo clan hanno puntato il dito contro Giulia Poggi. Quest’ultima è stata additata come la principale responsabile dei disordini dentro il clan Sabbiese. E così Eduardo si è presentato al cospetto di Giulia… cosa mai le dirà?

Angela e Franco addio a Un posto al sole?

Spazio anche ad Angela e Franco. Il discorso di quest’ultimo ha suscitato lacrime negli spettatori. ‘Avrei volute darvi di più. Essere un padre migliore, un marito migliore… non so se ritroverò la forza per ricominciare’ ha detto un affranto Franco. La moglie lo ha incoraggiato, dicendo di credere in lui e che è una persona meravigliosa che non è mai scesa a compromessi, aiutando chiunque gli abbia chiesto aiuto. E così Franco si è rinvigorito un po’, prendendo una decisione inaspettata: andare in Sicilia! Siccome Angela ha ricevuto una proposta di lavoro ad Agrigento, Boschi ha deciso di supportarla. Si tratta di un addio definitivo? ‘Potremo stare lì fino a settembre e poi si vede’, queste le parole di Franco.

