Anna Marchesini avrebbe compiuto 65 anni, oggi 19 novembre

Anna Marchesini, attrice e comica italiana, nata il 19 novembre 1953, avrebbe compiuto oggi, 65 anni. Nel mondo dello spettacolo ha lavorato nel Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ma ha fatto ridere e sorridere tanti spettatori anche da solista. I personaggi che sono rimasti più impressi nel cuore del pubblico italiano e non, sono la Sora Flora, la Sora Ines, la sessuologa Merope Generosa e la Signorina Carlo. L’attrice è stata assente per diverso tempo dai palcoscenici televisivi a causa di una malattia, l’artrite reumatoide. Ebbe il coraggio di raccontare la sua malattia in tv e lo fece nella trasmissione di Fabio Fazio, che tempo che fa. Di quella ospitata restano celebri le sue dichiarazioni al riguardo: “Amo così tanto la vita che mi interessa pure la morte”.

Anna Marchesini, stralci di carriera

Diplomata all’Accademia di arte drammatica di Roma, Anna Marchesini esordisce in teatro nel “Il borghese gentiluomo” di Molière. e vanta anche un lungo percorso nel campo del doppiaggio. Nel 1982, insieme a Solenghi e Massimo Lopez, fa il suo esordio in radio con il programma “Helzapoppin”, mentre il suo esordio in tv risale al 1984 nello show “Tastomatto”, dove il trio si affianca a Lorella Cuccarini nella conduzione. L’apice del successo del Trio si registra nel 1990 quando avviene la rilettura parodistica del dramma manzoniano “I promessi sposi”. Lo scioglimento del gruppo, la cui fine non è mai stata dichiarata ufficialmente, si verifica nel 1994.

Per quel che riguarda invece il trascorso televisivo, prende parte ai film “Ci vediamo in tribunale” (1996) e “Primo cittadino” (1997). Conduce poi “Domenica In” insieme a Giancarlo Magalli e presenta successivamente delle caricature e parodie nella trasmissione “Quelli che il calcio”. Partecipa anche a Sanremo al fianco di Fabio Fazio, interpretando personaggi come Gina Lollobrigida e Rita Levi Montalcini.

Il suo primo spettacolo teatrale da solista è “Parlano da sole” del 1999; seguirà nel 2001 con “Una patatina nello zucchero”. Nel 2003 porta in teatro “La cerimonia del massaggio”e nel 2005 “Le due zittelle”. Degne di nota anche le sue apparizioni straordinarie nel 1998 nella soap opera Beautiful e nel 2017 alla conduzione di alcune puntate di Striscia la Notizia. Per diverso tempo assente dagli schermi a causa della sua malattia, Anna Marchesini torna in televisione nel 2008 insieme al Tullio Solenghi e Massimo Lopez dove celebrano i 25 anni di attività. All’inizio del 2011 esce il suo primo romanzo dal titolo “Il Terrazzino dei gerani timidi”; nel 2012 pubblica un altro libro dal titolo “Di mercoledì”. A seguire per Rizzoli, nel 2013, “Moscerine”.



