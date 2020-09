Anteprima di Overtime Festival aspettando la 10^ edizione. Nel weekend Pollenza si vestirà a festa per lo sport con due grand protagonisti

In attesa quindi dell’edizione numero 10 dal 7 all’11ottobre prossimo a Macerata, il 26 e 27 settembre in programma a Pollenza l’anteprima di Overtime Festival.

Due serate dunque che vedranno protagonisti due grandi personaggi dello sport italiano: Andrea Zorzi e Marino Bartoletti.

Nonostante Tempi a dir poco complessi, Overtime non si ferma. Anzi, come il campionato di calcio, quest’anno giocherà anche alcuni match in anticipo.

Il Festival Nazionale del Racconto, dell’Etica e del Giornalismo sportivo, il primo in Italia a creare un mash up tra sport, cultura e arte, prepara quindi un succulento assaggio.

Due gli appuntamenti imperdibili in piazza della Libertà di Pollenza.

Sabato 26 infatti mattatore dell’incontro 10 anni di sport, 10 anni di Overtime sarà Andrea Zorzi, uno dei pallavolisti più vincenti di sempre.

Due volte campione del mondo, 3 volte campione europeo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atlanta con la maglia della Nazionale.

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Zorro ha intrapreso con successo nuove strade, collaborando con Università, testate giornalistiche ed emittenti televisive.

Domenica 26 invece presenterà il suo ultimo libro Bar…Toletti 4 Marino Bartoletti, uno dei più noti e apprezzati giornalisti italiani, sia della carta stampata che della tv.

Conduttore, opinionista e autore, fra le sue creazioni più importanti “Pressing” per Mediaset e “Quelli che il calcio” per la Rai.

Il direttore di Overtime Festival Michele Spagnuolo esprime tutta la soddisfazione del suo gruppo di lavoro per questa due giorni:

Ringraziamo il Comune di Pollenza per questa straordinaria opportunità. Siamo particolarmente contenti di avere ospiti Zorzi e Bartoletti, due personalità che hanno coniugato amore per lo sport e amore per arte, cultura, musica, in perfetto stile Overtime. E ci riempie d’orgoglio la rinnovata fiducia di Fintel, con cui ci accomuna l’interesse per una svolta green della nostra società. Chi verrà a trovarci avrà la possibilità di ammirare le tante bellezze di Pollenza, suggestivo e prezioso scrigno della Regione Marche.

Per maggiori info e per il programma completo della manifestazione: https://overtimefestival.it/

