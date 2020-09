Arriva una nuova serie TV Marvel, Sony Pictures lavora al progetto

Buone notizie per tutti gli appassionati dell’universo Marvel. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, la Sony Pictures è già a lavoro per realizzare un nuovo, ambizioso progetto: arriva una nuova serie TV Marvel e, ovviamente, il protagonista sarà un personaggio dei fumetti. Scopriamo quale.

Arriva una nuova serie TV Marvel: chi sarà il protagonista?

L’Universo Marvel conta più di 1000 supereroi. Dunque, uno di loro è pronto per approdare in una nuova serie televisiva che verrà realizzata grazie alla collaborazione di Sony Pictures Television. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, la protagonista del nuovo show della Marvel sarà Silk. Si tratta di un personaggio relativamente “nuovo” poiché è entrato nel mondo dei fumetti nel 2014. Tuttavia, è sicuramente conosciuto dai fan dei fumetti Marvel.

Silk inizialmente era una bambina come tutte le altre, il cui vero nome era Cindy Moon, sino a quando viene morsa dallo stesso tipo di ragno che morse Peter Parker. Dunque, è facile intuire (per chi no lo sapesse) che il personaggio che sarà protagonista nella nuova serie TV Marvel fa parte dell’universo dell’Uomo Ragno. Cindy Moon, già amica di quello che ormai tutti conosciamo come Spider-Man, con il morso del ragno radioattivo ottiene un formidabile potere. Infatti, Silk riesce a muoversi in maniera estremamente veloce. Inoltre, così come Spider-Man, Silk ha la capacità di sparare ragnatele.

Il personaggio di Silk è già apparso in TV. Infatti, nel 2017 è stata Tiffany Espensen a vestire i suoi panni nella pellicola cinematografica dedicata alla saga dell’Uomo Ragno intitolata Spider-Man: Homecoming. Dunque, la curiosità di scoprire chi sarà l’attrice che darà il volto alla protagonista nella nuova serie TV Marvel è veramente molta. I punti interrogativi in merito al nuovo progetto a cui sta lavorando Sony sono molti. Ma, a quanto pare, il ruolo di sceneggiatrice potrebbe essere affidato a Lauren Moon, coreana-americana come il personaggio del fumetto.

Fonte foto: wikipedia

