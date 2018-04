Ai giorni d’oggi, viviamo in un mondo in cui tutti gli smartphone, ad eccezione di alcuni modelli, utilizzano un cavo universale per la ricarica e per il trasferimento dati: parliamo del cavo MicroUSB con un’uscita USB per il computer o per l’adattatore a muro. Sono milioni, se non miliardi i cavi in vendita: alcuni costano pochi centesimi, addirittura non arrivano ad un euro, ma la qualità lascia veramente a desiderare.

Altri, invece, costano leggermente di più, ma si ha a che fare con prodotti davvero di qualità e addirittura dotati di garanzia.

Oggi andiamo ad analizzare gli Aukey CB-D17, un set che include 6 cavi per smartphone, di lunghezza variabile.

La confezione di acquisto, oltre ai cavi, include la carta di garanzia da 2 anni.

Recensione Aukey CB-D17

Innanzitutto confermiamo che quanto viene descritto nella pagina dell’articolo è conforme a quanto abbiamo potuto verificare di persona.

I connettori dei cavetti possono supportare un’intensità di corrente di massimo 3A ed una tensione pari a 5,9 e 12 volt.

Grazie ad una potenza massima di 36 watt, dovrebbe garantire una velocità di ricarica maggiore del 40%.

I cavi non sono compatibili con le prese USB 3.0, ma si limitano ad un massimo di 2.0 con retrocompatibilità alla versione 1.0.

L’ho provato sia in ricarica e sia in trasferimento dati. Nel primo caso, la ricarica risulta più veloce rispetto ad altri cavi di prezzo simile (fino ad oggi ne ho provati almeno una ventina, di diversi marchi e modelli). Per il trasferimento dati, forse c’è un piccolissimo tasto dolente. Non essendoci la compatibilità con la versione 3.0 la velocità di trasferimento è un pochino più lenta, tuttavia si rifà alla grande con la qualità di assemblaggio e dei materiali adoperati.

I cavi vanno dalle dimensioni di una decina di centimetri, fino a 3 metri.

Conclusione

Per concludere la recensione, possiamo affermare che la confezione di acquisto è ottima. I cavi di buonissima fattura e belli esteticamente. Con i cavi da 1 metro, 2 metri e 3 metri non abbiamo più il problema del filo troppo corto che non arriva alla presa.

Il set è acquistabile su Amazon al prezzo di 10 euro.