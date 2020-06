Buone notizie per gli appassionati, gli organizzatori e per i piloti. Il Gran Premio d’Italia che si disputa all’ Autodromo di Monza sarà presente nel calendario di Formula 1 fino al 2025. Il Gran Premio d’Italia era in bilico da quando l’Italia è diventata l’epicentro della pandemia di coronavirus in Europa. Tuttavia, la situazione ha mostrato segni di miglioramento nelle ultime settimane. Il leggendario circuito di Monza, come è ben noto, si trova in Lombardia. Nella regione sono stati confermati il ​​38% dei casi positivi italiani. Dopo che l’Italia ha rivisto la situazione attuale e la fattibilità dell’evento, sembra che il Gran Premio d’Italia sia tornato ufficialmente. La differenza è che sarà disputato a porte chiuse.

Autodromo di Monza in calendario fino al 2025

Dario Allevi ha indicato sui social media che il Gran Premio d’Italia sarebbe stato organizzato il 6 settembre, il che significa che l’ultimo round europeo ha mantenuto la sua data originale sul calendario rivisto 2020 di Formula 1. “Ho ricevuto la chiamata in attesa dal presidente di ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, che ha confermato che il Gran Premio d’Italia si svolgerà a Monza il 6 settembre“. Il sindaco di Monza ha anche confermato che la gara preferita della Formula 1 si svolgerà a porte chiuse a causa della pandemia globale da Covid-19. Ha anche rivelato che il circuito ha esteso il suo contratto con Liberty Media fino al 2025.

“Mentre molti circuiti hanno dovuto rinunciare a causa dell’emergenza sanitaria, Monza sarà lì – anche se a porte chiuse – e la Formula 1 ha deciso di prorogare il contratto con il nostro circuito. Le auto da corsa continueranno a correre nel ‘Temple of Speed’ almeno fino al 2025 “, ha detto. L’ Autodromo di Monza è noto in tutto il mondo per la festa sotto il podio e il calore dei tifosi italiani. Basta vedere come ogni anno, il rettilineo principale dei box si gremisce di appassionati.

Fonte immagine di copertina: Monza.it