Bologna Inter l’anticipo del 01 Settembre ore 18

Il belga apre le marcature ad inizio, poi è il turno di Candreva e del vice campione del mondo croato Perisic le chiudono. Gli uomini del mister Filippo Inzaghi ancora senza gol in campionato, non era mai successo dopo le prime tre giornate di campionato. Invece dopo tre tentativi entra in scena la vera Inter di Spalletti che conquista una netta e convincente vittoria.

Bologna Inter l’anticipo del 01 Settembre ore 18: il p rimo goal per il Ninja

Finalmente è arrivata, la rete tanto attesa dai tifosi nerazzuri, dal mister Spalletti ma sopratutto dal campione belga. Il goal che sblocca il Ninja arrivato in casa nerazzurra proprio in questa estate nell’ultima campagna acquisti, per cercare di migliorare e rendere più solido il centrocampo nerazzurro, aggiungendo un pizzico di cattiveria e di vena realizzativa.

Analisi Bologna – Inter

Primo tempo

Il primo tempo vede le due squadre giocare con un profilo basso quasi con la paura di perdere ancora, poche occasioni e poche emozioni da entrambe le parti. Il risultato della prima frazione di gioco termina con un pareggio.

Secondo tempo

Nella ripresa i nerazzurri cambiano marcia e la difesa del Bologna inizia a vacillare. Il muro rossoblu cede al 21′ quando Politano trova in area il campione belga Nainggolan e con una traiettoria angolatissima batte il numero uno del Bologna Skorupski. La reazione del Bologna non si fa attendere e con determinazione e coraggio di getta in avanti alla ricerca del pareggio e del primo goal stagionale, sfiorando il pari in un occasione. Inzaghi si gioca il tutto per tutto inserendo in pochi minuti Orsolini, Okwonkwo e Destro completando tutte le sostituzioni a disposizione.

I padroni di casa offrono più libertà ai propri avversari e i due esterni dell’Inter che trovano praterie sulle fasce creando occasioni più pericolose. Infatti a pochi minuti dal termine della gara prima Candreva e poi il croato Perisic chiudono definitivamente la partita. Il Bologna incassa la seconda sconfitta stagionale uscendo sconfitta per 3-0 contro i nerazzurri di mister Spalletti.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di