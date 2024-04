Calciomercato Cagliari: doppio affare con la Juventus in estate? I nomi e la verità su Cragno…

Il Cagliari è ovvimanente impegnato nella corsa alla salvezza e la partita odierna contro il Verona potrebbe essere una svolta in tal senso. Se vinta, come tifosi e società sperano, potrebbe far vivere al Cagliari un finale di stagione meno “intenso” a livello di emozioni. Arrivano anche i primi nomi di calciomercato per la prossima stagione.

Il Cagliari vuole due giovani della Juventus

Come riportato dal sito fantamaster.it, il Cagliari e la Juventus potrebbero fare affari in estate. Ovviamente tutto dipenderà o meno dalla salvezza della squadra allenata oggi da Claudio Ranieri. I nomi dei due giovani che nel calciomercato estivo potrebbero arrivare in Sardegna sono quelli di Miretti e Barbieri. Il primo è un nome già conosciuto a tutto l’ambiente cagliaritano, il secondo rappresenta una novità. I due giocatori arriverebbe con la formula del prestito. Cragno? La verità, almeno quella che filtra, è che l’ex Cagliari tornerebbe volentieri a “casa”, ma in realtà al momento si tratta solo di una vera e propria supposizione, nessun contatto ufficiale ne con il giocatore ne con il Sassuolo, attuale squadra di Cragno. Operazione anche questa che però nel calciomercato estivo potrebbe andare a buon fine.

