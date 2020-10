Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, 3^ giornata Serie A

In questo articolo andremo a vedere le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Match in programma domenica alle ore 12 e 30 allo Gewiss Stadium di Bergamo e con in palio punti importanti per i sogni delle rispettive squadre.

Le possibili scelte di Gian Piero Gasperini

I nerazzurri si affideranno al classico 3-4-2-1 del tecnico Gian Piero Gasperini, per provare a riconfermarsi in testa alla classifica ed andare quindi a punteggio pieno. In porta visto l’infortunio di Gollini ci sarà Sportiello, con davanti a lui il terzetto difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti. Sulle fasce spazio invece ad Hateboer a destra e Gosens a sinistra, pronti a sorprendere la difesa avversaria con i loro inserimenti. In mediana Gasperini punterà sull’intensità di De Roon e Freuler, con l’obiettivo di arginare le avanzate avversarie. Lo scatenato Papu Gomez e Ruslan Malinovskyi si posizioneranno sulla trequarti, alla ricerca degli inserimenti del bomber Duvan Zapata.

Le possibili scelte di Eusebio Di Francesco

Il Cagliari risponderà con il solito 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, alla ricerca dei primi 3 punti in questo campionato, dopo il pari al debutto contro il Sassuolo e il pareggio contro la Lazio. In porta ci sarà il titolarissimo Cragno, mentre al centro della difesa spazio al grande debutto di Godin, affiancato dal talento di Walukiewicz. Sulle fasce i sardi si affideranno all’intensità del giovane Zappa a destra e all’equilibrio del greco Likogiannis a sinistra. In queste probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, spicca anche la presenza in mediana di Marin, affiancato da Nandez e Rog. Pochi dubbi invece in avanti, dove Simeone sarà l’unica punta, con ai suoi lati la qualità Joao Pedro e Sottil.

Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nández, Marin, Rog; Joao Pedro, Simeone, Sottil.