Il Cagliari in questo calciomercato estivo ha come obiettivo principale quello di arrivare ad acquistare un centravanti. Dal Napoli si segue con interesse Cheddira e si vuole arrivare anche a Gaetano, protagonista lo scorso anno proprio in Sardegna. Sempre a centrocampo arriva la novità su Marin che a sorpresa potrebbe rimanere.

Cheddira e Gaetano obiettivi dal Napoli

Come riportato dal sito cagliarinews24.com, il Cagliari ha intenzione di trattare con il Napoli due giocatori. Si tratta di Gaetano, giocatore già protagonista lo scorso anno in terra sarda. Il Napoli vuole 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, il Cagliari è fermo al momento ad una cifra più basssa, ma visto il valore del giocatore ormai già inserito in maglia rossoblù ci potrebbe essere un tira e molla che alla fine potrebbe portare alla fumata bianca. Sempre dal Napoli ma per l’attacco piace Cheddira, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo. La sua velocità e la sua prestanza fisica, unita al fiuto del gol sarebbero molto importanti per Nicola che lo potrebbe utilizzare anche come unico terminale offensivo della squadra. Altro obiettivo ma più distante al momento per l’attacco è quello di Cancellieri, attaccante della Lazio che lo scorso anno ha giocato all’Empoli e conosce molto bene l’attuale mister del Cagliari. Su di lui ci sono molte pretendenti: Parma, Genoa e Rennes su tutti.

Novità su Marin

Novità possibile e anche a dir poco clamorosa quella sul futuro di Marin. Il centrocampista nell’ultima stagione è stato in forza all’Empoli che però non lo ha riscattato. Il Cagliari inizialmente lo ha rimesso sul mercato, ma dopo le buone prestazioni con la maglia della Romania nel recente Europeo e nelle prime amichevoli precampionato, Marin potrebbe rimanere. E potrebbe anche diventare uno dei protagonisti della squadra allenata proprio dal suo ex allenatore all’Empoli Nicola.

