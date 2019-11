ROMA – Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica. In particolare, i leader della Lega, Matteo Salvini, e di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si scagliano contro questa decisione. La capitana della nave Sea Watch 3 sarà su Rai 2 questa sera, 24 novembre, ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, condotta appunto da Fabio Fazio.

Carola Rackete presenterà nel noto talk-show un libro da lei scritto a quattro mani con Anne Weiss, “Il mondo che vogliamo. Appello all’ultima generazione“. Salvini, intervenuto a Perugia per festeggiare la recente vittoria alle regionali in Umbria, ha parlato sarcasticamente di “un momento di grande televisione”, indicando poi Fazio come “un pozzo di scienza che invita Roberto Saviano e Carola Rackete”.

Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica

Ecco cosa ha dichiarato Salvini:

“Invitare su una rete pubblica, pagata con denaro pubblico, una che ha speronato una motovedetta militare italiana… solo in Italia. Non in televisione, ma in galera dovrebbe stare. Accolta in tivù con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera. Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l’Italia e con Oriana Fallaci, e non molliamo!”.

Il segretario del Carroccio ha poi lanciato l’hashtag #iostoconOriana, ribadendo in una diretta su Facebook: “Io preferisco donne come Oriana Fallaci”. Ricordiamo che la comandante Carola ha recentemente querelato Salvini in seguito ad alcuni attacchi pubblici rivolti alla sua persona dall’ex ministro dell’Interno.

Anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è espressa molto criticamente su Facebook, commentando così la vicenda:

“Trasporta immigrati clandestini in Italia, viola i nostri confini e sperona una motovedetta della Guardia di Finanza. Risultato? Carola Rackete invitata in Rai come ospite d’onore da Fabio Fazio. Ma esattamente cosa vi hanno fatto gli italiani per essere presi in giro così?!”.

La senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, membro della Commissione di Vigilanza, ha invece presentato un’interrogazione all’amministratore delegato e al direttore generale della Rai, definendo l’ospitata della Rackete “un’offesa per il servizio pubblico“.



