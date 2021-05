Casi gravi da Covid19, nuove frontiere di prevenzione

Utilizzate dunque tecniche di data mining applicate alla bioinformatica per prevedere quali geni umani potessero influenzare l’insorgere di casi gravi da Covid19.

Un team di ricerca dell’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr e dell’Università Federico II di Napoli ha quindi analizzato i dati di una popolazione di oltre mille pazienti italiani affetti da Covid-19.

La ricerca ha inoltre evidenziando l’effetto protettivo esercitato da una variante del gene TMPRSS2 negli uomini giovani e nelle donne anziane.

E’ stato altresì individuato un target terapeutico per lo sviluppo di nuovi farmaci; i risultati sono pubblicati sulla rivista Genes.

Il gene TMPRSS2 è utilizzato nella cellula come stampo per le sintesi di un enzima, una proteasi, in grado di agire su altre proteine; nel caso specifico questa proteasi agisce sulla proteina Spike del coronavirus che è nota essere un elemento chiave per l’instaurarsi dell’infezione.

I dati hanno messo in luce che tra uomini giovani e donne anziane, quelli che avevano una mutazione nel gene TMPRSS2 avevano un quadro clinico meno severo.