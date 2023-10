Ciclone Medusa: Tempesta Autunnale in Italia

Scopri gli effetti del Ciclone Medusa in Italia, con piogge, temporali e neve sulle montagne. Allerta gialla in quattro regioni del Sud. Previsioni meteo per la settimana.

L’inizio della settimana ha portato via il caldo anomalo delle scorse settimane con un drastico cambio di stagione e l’arrivo del Ciclone Medusa, un vortice ciclonico profondo che promette di scatenare una potente tempesta autunnale. Questo evento segna la fine di un lungo periodo di caldo e siccità, portando con sé instabilità meteorologica.

Gli effetti del Ciclone Medusa

Il Ciclone Medusa porterà un aumento significativo delle precipitazioni, con previsioni di temporali e addirittura neve sulle montagne. Dopo le anomalie climatiche delle ultime settimane, le temperature scenderanno drasticamente, tornando a valori più consoni al periodo.

Un esperto, Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, prevede che i primi segnali del cambiamento si faranno sentire all’inizio della settimana, con piogge sparse e temporali nelle regioni meridionali, mentre la Sicilia godrà di maggiori schiarite. Il resto del Paese vedrà molte nuvole, con deboli piogge limitate alle zone montuose del Nordovest e al versante tirrenico del Centro.

Maltempo: piogge e temporali in arrivo al Sud

L’instabilità meteorologica si sta accentuando al Centro-Sud, con un flusso di correnti occidentali in quota che determina condizioni di tempo instabile. Le regioni meridionali peninsulari saranno particolarmente colpite dal tardo pomeriggio di oggi e nella prima parte della giornata di domani. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, spesso a carattere temporalesco, che colpiranno Campania, Basilicata, Puglia e Calabria centro settentrionale. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta gialla in quattro regioni

In base alle previsioni, per martedì 17 ottobre è stata dichiarata un’allerta gialla su gran parte della Calabria e sull’intero territorio di Campania, Basilicata e Puglia. Questa allerta è dovuta alle criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero derivare dall’evolversi dei fenomeni meteorologici.

Il Dipartimento della Protezione Civile monitora costantemente il quadro meteorologico e delle criticità sull’intero territorio italiano e fornisce aggiornamenti giornalieri sul suo sito web. In caso di maltempo, sono disponibili anche norme generali di comportamento da seguire per garantire la sicurezza.

Previsioni meteo per la settimana

Ecco le previsioni dettagliate per la settimana:

Lunedì 16: Al Nord, si registreranno venti da Nordest e un clima autunnale. Al Centro, piogge sparse, soprattutto in Sardegna e Lazio, con temperature fresche. Al Sud, lieve calo termico e piogge su Puglia e Campania.

Al Nord, si registreranno venti da Nordest e un clima autunnale. Al Centro, piogge sparse, soprattutto in Sardegna e Lazio, con temperature fresche. Al Sud, lieve calo termico e piogge su Puglia e Campania. Martedì 17: Al Nord, nuvolosità al Nordovest e cielo sereno al Nordest. Al Centro, instabilità in Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud, previsti piogge e temporali nei settori peninsulari.

Al Nord, nuvolosità al Nordovest e cielo sereno al Nordest. Al Centro, instabilità in Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud, previsti piogge e temporali nei settori peninsulari. Mercoledì 18: Al Nord, piogge sparse in gran parte delle regioni. Al Centro, precipitazioni soprattutto nell’alta Toscana, con molte nubi altrove. Al Sud, alternanza tra nuvole e schiarite.

Il Ciclone Medusa e l’autunno italiano

Il Ciclone Medusa sta portando un netto cambiamento alle condizioni meteorologiche in Italia, segnando l’arrivo dell’autunno con una tempesta potente e il ritorno della neve sulle montagne. Le regioni settentrionali e i settori tirrenici saranno i più colpiti, con il rischio di alluvioni improvvise da tenere in considerazione.

Siamo pronti a salutare il periodo di caldo e siccità e ad accogliere la vera stagione autunnale, con tutte le sue sfide meteorologiche.

