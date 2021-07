Dopo aver archiviato il fantaeuropeo ed Euro 2020 che ha regalato tanta soddisfazione a tutti gli italiani, i fantallenatori s’iniziano a preparare per la prossima stagione di Fantacalcio, studiando eventuali colpi da mettere a segno nell’asta prevista nelle prossime settimane. Come ogni anno infatti, migliaia di Fantallenatori si riuniscono con amici, colleghi e familiari per svolgere quella fantastica (ma talvolta maledetta, ndr) asta, che servirà a costruire la rosa della propria ‘fantasquadra’ che accompagnerà i partecipanti fino al termine della stagione. Dopo aver visionato le probabili formazioni della prima giornata di Serie A e i rigoristi della prossima stagione, ecco i consigli fantacalcio della prima giornata di Serie A 2021/2022.

Consigli Fantacalcio Prima giornata: ecco chi schierare e acquistare al fantacalcio Serie A 2021/2022

Consigli Fantacalcio prima giornata Serie A 2021/2022, Portiere: Meret/Ospina

In attesa di capire le gerarchie che adotterà Luciano Spalletti a Napoli sul ruolo del portiere, è consigliato acquistare la coppia Meret/Ospina per essere sicuri di avere un titolare affidabile nella propria fantarosa. Nella prima giornata di Serie A il Napoli affronterà il neopromosso Venezia che, nonostante stia rinforzando la propria rosa, non avrà vita facile allo Stadio Diego Armando Maradona. Un altro elemento da non sottovalutare è l’importanza data da Spalletti alla fase difensiva: prendere pochi goal è alla base del lavoro del tecnico toscano.

Consigli Fantacalcio prima giornata Serie A 2021/2022, Difensore: Bastoni

Fresco vincitore di un Europeo con gli ‘azzurri’, Alessandro Bastoni si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista con due trofei in più nella propria personale bacheca. Al talento sopraffino, con il passare delle stagioni, si sta aggiungendo anche tanta esperienza nel bagaglio del centrale ex Atalanta. Nella prima giornata della Serie A 2021/22 l’Inter se la vedrà in casa contro il Genoa, un impegno tutt’altro che proibitivo per i ragazzi di Simone Inzaghi e Bastoni potrebbe rivelarsi decisivo sia in fase difensiva che in quella d’impostazione.

Consigli Fantacalcio prima giornata Serie A 2021/2022, Centrocampista: Malinovskyi

Reduce da un Europeo non esaltante a livello personale, Ruslan Malinovskyi si prepara ad incantare Bergamo, per la terza stagione consecutiva, con la propria fantasia e giocate in Italia e in Europa. Il centrocampista ucraino è al centro del progetto diretto da Gasperini e, nel primo match di campionato contro il Torino in trasferta, può certamente portare bonus ai propri Fantallenatori.

Consigli Fantacalcio prima giornata Serie A 2021/2022, Attaccante: Immobile

Nonostante abbia vinto Euro 2020 con l’Italia avendo un ruolo da protagonista nello scacchiere del Ct Roberto Mancini, Ciro Immobile è stato criticato da alcuni tifosi e giornalisti per le sue prestazioni poco esaltanti nel corso della fase ad eliminazione diretta della massima competizione calcistica continentale europea. L’attaccante della Lazio conosce solo due modi per mettere a tacere le critiche: mettersi a servizio della propria squadra e segnare tanti goal. Nel debutto stagionale in trasferta contro l’Empoli, Immobile potrà certamente regalare tante soddisfazioni a Sarri e a migliaia di Fantallenatori in tutta Italia.