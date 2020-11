Crimi parla degli Stati Generali del M5S: i temi su cui ci si confronterà

ROMA – Crimi parla degli Stati Generali del M5S, al via oggi e domani. Ecco che cosa annuncia il capo politico pentastellato:

“Tutto quanto uscirà da questi lavori sarà sempre sottoposto al voto della rete dei nostri iscritti, che avrà sempre l’ultima parola. Domenica pomeriggio a partire dalle ore 15.30, infine, si terrà un dibattito pubblico trasmesso in streaming sul Blog delle Stelle e sulla pagina Facebook del MoVimento, in cui potranno intervenire le 30 persone che sono state scelte attraverso la votazione on line degli iscritti su Rousseau, per commentare i contenuti del lavoro svolto, avanzare proposte e idee”.