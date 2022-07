D-Link: il metaverso è alle porte

D-Link da oltre 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home. Come leader globale nelle tecnologie Wireless e di connettività, l’azienda è impegnata a migliorare le infrastrutture di rete, consentendo alle imprese di lavorare in modo più efficiente. D-Link entrerà a far parte del Metaverse Standards Forum. Negli ultimi tempi, si sente parlare spesso di metaverso, ma effettivamente in pochi conoscono questo termine nel dettaglio. Il metaverso è un universo digitale frutto di molteplici elementi tecnologici tra cui video, realtà virtuale e realtà aumentata.

Nel metaverso, gli utenti devono accedere tramite visori 3D per poter vivere l’esperienza virtuala. Essi possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro. Il Metaverso si sviluppa in un mondo digitale, la sua materia è composta dai dati e dalle informazioni, in stretta correlazione con l’universo dell’oggettivo, la sua struttura è spazio-temporale. È una struttura composta da lunghezza, larghezza, profondità e tempo: il cyberspazio, sostanzialmente un universo creato e alimentato dalle reti globali di comunicazione. Molte aziende vogliono essere incluse in un fenomeno cosi nuovo e grande.

D-link entra a far parte del Metaverse Standards Forum

Pochi giorni fa, D-Link ha annunciato l’adesione al Metaverse Standards Forum, come partecipante del settore dei dispositivi di rete. Si tratta di un ente che mira a promuovere l’uniformazione sulle priorità e sui requisiti degli standard di interoperabilità del Metaverso. Le aziende e le organizzazioni che aderiranno a questi standard di base, faranno in modo da creare le fondamenta di un Metaverso accessibile. L’interoperabilità è una delle tematiche chiave nelle prime fasi dell’industria del Metaverso, e i colossi tech sperano che il Metaverse Standards Forum possa spingere la crescita e l’evoluzione del Metaverso in tutto il mondo.

Via: ufficio stampa D-Link

Fonte immagine copertina: Pixabay