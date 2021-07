Dead in the water – Lo spin off è ancora in corso

AMC sta ancora lavorando allo spin-off del sottomarino zombie di Fear the Walking Dead , Dead In The Water . Annunciato per la prima volta a marzo, Dead In The Water sarà una serie digitale sullo sfortunato equipaggio del sottomarino. Introdotta in Fear the Walking Dead stagione 6, episodio 15, “USS Pennsylvania”. Quando il sottomarino si presenta in FTWD , è un labirinto infestato da zombi utilizzato come parte di un complotto nucleare che cambia il mondo dal cattivo Teddy , interpretato da John Glover. Dead In The Water esplorerà come è diventato così.

Gli showrunner di FTWD Ian Goldberg e Andrew Chambliss sono incaricati di produrre la serie digitale insieme a Scott Gimple, produttore esecutivo di FTWD e chief content officer dell’universo di The Walking Dead . Dead In The Water sarà la quarta serie digitale a legarsi a FTWD , dopo Flight 462 del 2015, Passage del 2016 e The Althea Tapes del 2019 . Jacob Pinion, che ha scritto The Althea Tapes , scriverà anche Dead In The Water . Goldberg, Chambliss e il loro team non sono estranei agli spin-off, poiché FTWD è esso stesso uno spin-off di The Walking Dead. Che inizierà la sua ultima stagione ad agosto.

Dead in the water – La produzione sta continuando

Goldberg ha annunciato durante uno streaming live di Twitch per TWDUniverse che i piani per lo spin off sono in realtà molto vivi. Goldberg non si è voluto sbottonare su dettagli specifici della trama. Ma ha indicato che la serie si sarebbe collegata alla più ampia mitologia dell’universo di The Walking Dead.

Con l’aggiunta di questa serie , Goldberg e Chambliss dovranno destreggiarsi tra più spettacoli mentre FTWD entrerà nella stagione 7 questo autunno . Tuttavia, sembra che la nuova serie digitale sia ancora nelle sue fasi iniziali. Sebbene Goldberg abbia affermato che il team dietro la serie spera “di realizzarlo il prima possibile” , non ha condiviso una potenziale data di uscita. L’ambientazione del sottomarino alza enormemente la posta in gioco, poiché non ci sarà un modo semplice per l’equipaggio di fuggire. Chiunque abbia visto questa stagione di FTWD sa già come finisce la loro storia con grande probabilità la serie durerà parecchio.