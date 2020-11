Di Francesco commenta nel post-partita il suo Cagliari che ha raccolto un solo punto nella sfida contro Spezia. Il match infatti è terminato con il risultato di 2-2. Il Cagliari viene raggiunto nei tempi di recupero dallo Spezia a causa della realizzazione di un calcio di rigore. Nota positiva della serata in casa rossobù è il ritorno al gol di Pavoletti.

Questo il tabellino del match: 36′ Gyasi (S), 51′ Joao Pedro (C), 58′ Pavoletti (C), 94′ rig. Nzola (S)

Di Francesco commenta nel post-partita

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Cagliari ha così commentato la partita dei suoi uomini: “Gli avversari sono stati più bravi di noi ad approcciare la gara e tenere palla: il secondo tempo per me è stato strepitoso per occasioni avute e per quello che abbiamo fatto; avevamo voglia di stare alto e abbiamo lavorato bene. Dobbiamo ripartire da quello, poi è arrivato un rigore che non so dirvi se c’era o meno. Pavoletti? Sono molto contento per Leonardo, per lui il gol è importante e sono contento che abbiamo recuperato un giocatore. Sta lavorando bene in allenamento e se lo meritava. Peccato per i due punti buttati. Dopo il primo tempo avrei anche accettato il pareggio, ma dopo quanto fatto nella ripresa penso che avremmo meritato la vittoria”.

Sul reparto offensivo ha chiosato: “Si abbiamo un reparto offensivo funziona, ma deve avere la forza di chiudere la partita abbiamo avuto l’occasione per farlo: abbiamo lavorato bene con 4 attaccanti, siamo riusciti ad avere equilibrio non subito, ma col passare della gara. I gol subiti pesano in generale, non solo per la linea difensiva: tutti devono aiutare, spesso si dà solo la colpa ai difensori e non è così su alcune occasioni. Dobbiamo migliorare meglio in quel senso”.

Non resta che attendere la prossima giornata di campionato per vedere se il Cagliari riuscirà a ritrovare la vittoria e quindi i tre punti.