Dove vedere Cavese-Brindisi, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Il match Cavese-Brindisi, valido come spareggio del girone H della Serie D, si gioca domenica 14 maggio alle ore 16 in campo neutro nello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. I campani hanno gettato alle ortiche un vantaggio di sei punti nelle ultime tre giornate. Chi vince sarà promosso in Serie C.

Dove vedere Cavese-Brindisi, streaming gratis e diretta tv in chiaro Antenna Sud?

Gli appassionati potranno seguire lo spareggio in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. Il match sarà trasmesso anche in streaming da “Voci Metelliane Aquilotto” su Facebook e “Obiettivo Cavese” su Youtube

