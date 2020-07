Dove vedere Juve-Lazio in diretta tv e streaming non sarà più un mistero dopo questo articolo. Lunedì sera in palio c’è una fetta di Scudetto con biancocelesti che potrebbero far piombare nella crisi i bianconeri. La classifica vede la Vecchia Signora in cima alla classifica con sei punti di vantaggio sull’Inter, e otto sulla squadra di Inzaghi. In mezzo c’è l’Atalanta a meno sette e pronta ad approfittare della prossima giornata. Oltre a Juve-Lazio in programma c’è Roma-Inter mentre la banda Gasperini sarà impegnata a Verona contro l’Hellas. La corsa verso lo Scudetto potrebbe quindi cambiare faccia, ma tutto dipende da Immobile e compagni.

Dove vedere Juve – Lazio

Dove vedere Juve – Lazio in diretta tv e streaming è quindi fondamentali per tutti coloro che vogliono godersi la corsa al titolo. La sfida è una esclusiva di Sky che trasmetterà la gara sia in televisione che in streaming. In entrambi i casi è necessario avere sottoscritto l’abbonamento alla piattaforma che permette con la App Sky Go di vedere le immagini anche da pc, smartphone e tablet. Per tutti coloro che non hanno l’abbonamento a Sky sarà possibile guardare la partita su NowTv, servizio on demand a pagamento.

Sarri rischia l’esonero

Juve – Lazio sarà fondamentale per il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Da più parti si vocifera del possibile esonero in caso di sconfitta per il tecnico che non convince i tifosi e forse anche la società. L’ alternativa sarebbe stata individuata in Andrea Pirlo come traghettatore. Per la prossima stagione uno dei nomi che circola è quello di Mauricio Pochettino. Ovviamente in caso di vittoria Sarri dovrebbe restare anche perché a quel punto avrebbe più di una fetta di Scudetto in tasca.

Ancora tutte da scoprire le formazioni della partita, i bianconeri saranno privi dello squalificato Bernardeschi e degli infortunati De Sciglio e Khedira. Nella Lazio sicuri assenti Patric, ancora alle prese con la lunga squalifica, e poi Correa, Lucas Leiva, Marusic e Lulic mentre è a rischio al presenza di Radu.

Fonte foto: pagina Facebook ufficiale Juventus