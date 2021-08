Dove vedere Lazio-Sassuolo: streaming e diretta tv, Lazio Style Channel o Sky Sport?

Sabato 14 agosto alle ore 19 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, si disputerà l’amichevole estiva Lazio-Sassuolo, con le due squadre che si sfideranno una settimana prima dell’inizio del campionato che vedrà sia biancocelesti che neroverdi impegnati in trasferta rispettivamente contro Empoli e Verona.

Nelle settimane scorse la Lazio ha vinto i test contro Belluno, Triestina e Twente, mentre ha pareggiato contro Padova e Meppen. Il Sassuolo invece ha battuto Vicenza e Parma e ha pareggiato contro il Sudtirol.

Sono sedici i precedenti complessivi con i romani in vantaggio per 9-4 e tre pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 23 maggio, quando all’ultima giornata di campionato gli emiliani si sono imposti per 2-0, grazie ad una rete per tempo realizzata da Kyriakopoulos al 10′ e Berardi su rigore al 76′.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Lazio-Sassuolo sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky; la telecronaca sarà a cura come sempre del giornalista di fede biancoceleste Luigi Sinibaldi.

24 gennaio 2021, Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights