Dove vedere Sassuolo-Milan: streaming gratis e diretta tv Serie A

Domani pomeriggio alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia si disputerà il match Sassuolo-Milan, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A che vede in classifica i rossoneri al primo posto con 83 punti ad un solo punto dalla conquista dello scudetto, mentre i neroverdi sono decimi con 50 punti (insieme al Torino).

Sono otto i precedenti in terra emiliana che vedono il “Diavolo” avanti per 5-3 e nessun pareggio; nella gara d’andata giocata lo scorso 28 novembre al “Meazza”, ha visto il successo in rimonta della squadra di Dionisi per 3-1.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: Doveri

ASSISTENTI: Bindoni -Imperiale

IV° UFFICIALE: Piccinini

VAR: Aureliano

AVAR: Mariani

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Guarda Sassuolo-Milan live in esclusiva su DAZN. Attiva ora





Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming

Il match Sassuolo-Milan sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini.

20 dicembre 2020, Sassuolo-Milan 1-2: gli highlights