ROMA – “Domani, giovedì 6 settembre, gli iscritti al Movimento 5 Stelle abilitati a votare su Rousseau (si ricorda che da Statuto possono votare gli iscritti entro il 22 giugno 2018 con documento certificato), sono chiamati a votare per Lex Iscritti e per il rinnovo di un membro del Collegio dei probiviri“. È quanto si legge in una comunicazione del M5S sul ‘Blog delle stelle.

“Siamo giunti alla dodicesima sessione di voto per Lex Iscritti. Questa volta il voto sarà su un singolo tema. Sono state infatti identificate le 20 proposte inviate dagli iscritti al Movimento 5 Stelle che riguardano l’accesso a internet e la cittadinanza digitale. – prosegue la nota – Leggi con attenzione le proposte di legge degli iscritti e scegli quelle che ritieni più valide. Ogni iscritto avrà a disposizione 2 preferenze”.

Elezioni regionali, su Rousseau si scelgono i candidati M5S

Il Collegio dei probiviri, spiega il ‘Blog delle stelle‘, è formato da tre componenti; vigila sul rispetto dei doveri degli iscritti: a tal fine irroga le sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dallo Statuto. In caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione secondo la stessa modalità della prima designazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Collegio dei Probiviri in carica al momento della sostituzione.

Gli altri due componenti del Collegio dei Probiviri sono Nunzia Catalfo e Riccardo Fraccaro.

La rosa di nominativi è proposta dal Garante tra gli iscritti che si sono distinti per imparzialità, saggezza e rettitudine morale; inoltre nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. La rosa è la seguente: Jacopo Berti, Antonella Laricchia ed Enrica Sabatini.

Elezioni regionali, si vota la lista del Movimento 5 Stelle per l’Abruzzo

Inoltre nella giornata di domani sarà attiva anche la votazione per la scelta dei candidati che formeranno la lista del Movimento 5 Stelle per la Regione Abruzzo.

Gli iscritti residenti in Abruzzo, abilitati a votare su Rousseau, potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzarne il profilo. Le votazioni saranno attive nella giornata di domani, dalle ore 10 alle ore 20,30.



