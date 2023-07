Estate 2023: attenzione alle truffe e agli attacchi informatici, come evitare problemi di sicurezza

HWG ha fornito alcuni consigli utili per evitare di cadere vittima degli hacker durante l’estate. Finalmente sta arrivando uno dei momenti più attesi dell’anno: le vacanze estive. Quante persone hanno già pianificato il proprio viaggio? Ormai tutto si può organizzare in completa autonomia, online. E non solo. Quanti lavoratori, anche quest’anno, trascorreranno i mesi estivi a lavorare da remoto in qualche località di mare?

Come sappiamo, però, il cybercrime è dietro l’angolo e gli hacker sfruttano proprio questi momenti per colpire. HWG, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di cybersecurity e servizi di consulenza a supporto di organizzazioni di grandi e medie dimensioni operanti in diversi settori, avverte gli utenti sulle possibili minacce quando si prenota una vacanza online o si lavora da remoto. Il 2022 è stato l’anno peggiore sul fronte degli attacchi cyber nel mondo. Come rivelato dall’ultimo rapporto di Clusit, il malware fa da padrone e rappresenta il 37% degli attacchi globali.