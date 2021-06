Giornata mondiale del donatore, regalo alla vita. Una due giorni che per quest’anno avrà come slogan Give blood and keep the world beating

Sono in programma a Roma oggi è domani gli eventi dedicati alla Giornata mondiale del donatore, rinviata lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Ecco dunque le iniziative messe in campo dal ministero della Salute attraverso il Centro Nazionale Sangue e dalle associazioni e federazioni dei donatori.

Per la prima volta inoltre tutti gli eventi saranno disponibili anche in versione ‘virtuale’, ai link che troverete sul sito wbdd2021.com; mentre chi fosse interessato a seguire gli eventi di persona può accreditarsi all’indirizzo media@wbdd2021.com.

Keep the World Beating è altresì il video che l’Oms utilizzerà per promuovere la giornata mondiale è stato realizzato dall’artista Margherita Premuroso.

L’importanza della donazione del sangue è resa attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente come quello della musica, ispirata dallo slogan scelto per quest’anno.

Ecco dunque le iniziative in programma Roma e istituite del ministero della Salute

Alle 11 sarà inaugurato il Villaggio virtuale dei donatori, che replicherà anche nell’aspetto quello ‘fisico’ inizialmente previsto.

Per i due giorni dell’evento ci sarà anche sarà uno spazio accogliente dove reperire informazioni sul mondo della donazione volontaria e non retribuita e sull’impatto che essa ha sulle vite di molti pazienti;

Sempre oggi poi, dalle 15 alle 17 ci sarà l’evento istituzionale, in cui le autorità istituzionali italiane e i vertici dell’OMS e degli altri enti promotori uniranno la propria voce per ricordare l’importanza della donazione.

Dopo l’evento appuntamento virtuale alle 21 con il palco dell’Auditorium di Roma dove un gruppo di artisti darà vita a una serata a base di canzoni; per ricordarci che basta un semplice dono per fare sì che il cuore del mondo continui a scandire il suo ritmo.

Alle 21.30 infine sarà illuminato di rosso il Colosseo per celebrare la giornata, con la collaborazione di Acea e il supporto tecnico di Areti.

Il 15 giugno poi la gestione dei donatori e della risorsa sangue; le insidie rappresentate da un’emergenza tanto globale quanto imprevista come la pandemia di Covid-19 saranno alcuni dei temi trattati nell’incontro che riunirà esponenti della comunità scientifica di cinque continenti.