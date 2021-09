Giro di Sicilia, tappa 3, orario, streaming e dove vederla in diretta tv

Giro di Sicilia entra nel vivo. Domani, giovedì 30 settembre infatti si correrà la terza tappa, Termini-Caronia, la penultima della mini corsa a tappe in terra Sicula. I corridori affronteranno 180km attraversando la parte centro-settentrionale della Sicilia, con un finale che potrebbe cambiare le sorti della classifica generale. Il percorso si presenta mosso e saranno decisivi gli ultimi 50 km dove saranno presenti i GPM di Pollina (11 km al 6% medio) e soprattutto gli ultimi tre chilometriintorno al 6%. La partenza è fissata in piazza Duomo alle 10,15, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 14.

“Dopo il recente successo della manifestazione della Via dei Tesori” ha affermato il sindaco Maria Terranova, “il Giro di Sicilia è un ulteriore volontà di cambiamento della città. Siamo certi che il passaggio dei concorrenti regalerà un momento di serenità e normalità a tutta la cittadinanza e sarà l’occasione per far conoscere, ancora una volta, i nostri straordinari monumenti”.

Chi sarà il corridore che taglierà il traguardo per primo? Non resta che seguire tutta la frazione, chilometro dopo chilometro, per scoprirlo.

Giro di Sicilia, dove seguire in streaming e in diretta la terza frazione

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la terza tappa della corsa in diretta? La risposta è sì. Infatti, Infatti, la terza frazione sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 13:20. Per gli utenti c’è anche la possibilità di seguire la corsa su Eurosport 1. In quest’ultimo caso però specifichiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Inoltre, la terza tappa del Giro di Sicilia è visibile anche in diretta streaming video. Agli utenti sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Rai Play gratuitamente, oppure a pagamento alla piattaforma Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN.

Non resta quindi che attendere la partenza per gustarsi tutte le emozioni che regalerà la corsa.