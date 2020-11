Il punto di Sardara sulla stagione. Le parole del presidente della Dinamo

Il punto di Sardara sulla stagione arriva dopo il rinvio per Covid dell’ultima sfida della Dinamo Sassari, precedentemente in programma per il fine settimana appena trascorso. Il presidente dei biancoblu ha concesso un’intervista alla Nuova Sardegna dove ha affrontato il momento delicato che sta vivendo il basket in questo anomalo 2020.

Al riguardo ha affermato: “Il campionato va portato avanti e completato. Quali potevano essere le alternative? Fermare tutto per un anno? Per il movimento sarebbe stato un danno mortale. Oppure fermiamo tutto oggi? In questo modo oltre agli introiti del ticketing perderemmo anche gli sponsor e le tv. Anche in questo caso un danno mortale. A mio parere, sino a che il Governo ce lo consente bisogna andare avanti, e bisogna farlo per noi, per il movimento e per i tifosi, ai quali le partite, per quanto viste da casa, regalano qualche momento di distrazione”.

Il punto di Sardara sulla stagione. Le dichiarazioni

Sardara ha affrontato anche il tema delle retrocessioni e proprio su questo aspetto ha aggiunto: “Blocco delle retrocessioni? Magari per l’anno prossimo, non certamente per la stagione in corso. Le regole d’ingaggio sono state stabilite mesi fa: sono state firmate iscrizioni e sono stati presi impegni sapendo quali fossero le condizioni generali. Non vedo perché cambiare tutto oggi. Quali condizioni sono mutate?”.

Sardara ha concluso: “Poi bisogna prendere in considerazione tutto. Ci troviamo in un momento straordinario e bisogna cercare di ragionare su qualsiasi soluzione”.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per capire come evolverà la stessa curva epidemiologia. Il proseguo o eventuali cambiamenti della stagione in corso infatti, dipenderà dal decorrere della pandemia stessa nella penisola italiana. Al momento, già a causa dell’emergenza sanitaria e di alcuni giocatori positivi nelle varie squadre, alcune gare di regular season sono state rinviate a data da destinarsi.