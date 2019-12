Il punto sulla Coppa Italia

Coppa Italia: le partite del martedì

Entra nel vivo anche la Coppa Italia, arrivata al quarto turno della competizione. Nella giornata di martedì 3 dicembre, la Cremonese ha eliminato dal torneo l’Empoli di Muzzi, che non sta vivendo un bel momento. Adesso la squadra di Marco Baroni affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nel prossimo turno. Il Genoa invece, ha rischiato di uscire, ma alla fine il parziale di 3-2 contro l’Ascoli consente al grifone di approdare al prossimo turno. Qui, affronterà il Torino di Walter Mazzarri. Vittoria facile per la Fiorentina, che nell’ultimo match alle ore 21.00 ha eliminato il Cittadella con un 2-0 che non è mai stato messo in discussione.

Le partite del mercoledì

Nella giornata di mercoledì invece, alle 15.00, nella partita disputata al Curi, il Perugia ha eliminato in maniera inaspettata il Sassuolo, con il risultato di 1-2. Adesso nel prossimo turno incontrerà il Napoli al San Paolo. Alle 18.00 invece, la Spal ha eliminato un’altra squadra di Serie A, il Lecce di Liverani, con il risultati di 5-1 per i padroni di casa, che tornano a vincere dopo il brutto momento che stanno vivendo in campionato. Giornata che si è chiusa alle 21.00 con la sfida tra Udinese e Bologna, terminata con il risultato di quattro a zero per i padroni di casa. Ora nel prossimo turno dovranno affrontare la Juventus di Maurizio Sarri.

Coppa Italia: le partite del giovedì

Le ultime due sfide del turno preliminare hanno visto scontrarsi alle 18.00 al Tardini, Parma e Frosinone. Con il risultato di 2-1 i padroni di casa accedono al turno successivo grazie a un rigore in zona cesarini. Ora allo stadio Olimpico dovranno affrontare la Roma di Fonseca. L’ultimo turno ha visto invece sfidarsi alla Sardegna Arena Cagliari e Sampdoria, match terminato con il risultato di due a zero per il Cagliari. I rossoblu affronteranno l’Inter a San Siro.

