Irap e Addizionali Irpef: aumento in Molise e Calabria

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’aumento delle addizionali Irpef e Irap previste per il 2019 in alcuni regioni Italiane, in particolar modo Calabria e Molise.

Aumento Irap e Irpef

Il comunicato del 21 giugno 2019 dell’Agenzia delle entrate

Il monitoraggio sull’attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari delle regioni, ha rilevato che nell’esercizio 2018 la Regione Calabria e la Regione Molise non hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei rispettivi piani. Ciò si è tradotto in un aumento automatico, per l’anno di imposta 2019, dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP (nella misura di 0,15 punti percentuali) e dell’addizionale regionale dell’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali. Per l’anno di imposta 2019, dunque, trova applicazione la disposizione di legge finanziaria 2010, in base alla quale, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro del disavanzo del Servizio sanitario, scattano incrementi automatici.

Quando scatterà il rincaro?

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’aumento dell’addizionale Irpef per il 2019 produrrà effetti nell’anno 2020, mentre il rincaro dell’Irap impatta già sull’acconto del 2019.

La nota è visibile sul seguente link:

http://www.regioni.it/newsletter/n-3637/del-21-06-2019/agenzia-dellentrate-maggiorazione-irap-e-addizionale-irpef-in-calabria-e-in-molise-19911/

Cos’è Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ed è stata istituita nel 1997. Il 90% del suo gettito va alle Regioni in cui l’attività ha la sua sede, e non allo Stato.

L’imposta compisce tutte le attività produttive, ovvero Aziende – Enti – Liberi Professionisti, che sono appunto tenute al versamento di questa Imposta. Precisiamo inoltre che anche la Pubblica Amministrazione e i Produttori Agricoli, pur non esercitando materialmente una attività commerciale, sono chiamati a versare tale Imposta.

La base imponibile IRAP cambia di anno in anno, a seconda di quanto stabilito nelle manovre di governo, ma vede sostanzialmente nel fatturato il proprio punto di riferimento. Il calcolo dell’imposta poi è molto complesso, per questo è richiesto l’intervento di un consulente esperto e di software di contabilità.