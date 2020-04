Il servizio streaming HBO è pronto per lavorare ad un nuovo, progetto. Infatti Justice League Dark diventerà, finalmente, una serie TV.

Justice League Dark diventerà una serie TV HBO: J. J. Abrams sarà il regista

Il regista della nuova serie TV sarà J. J. Abrams. Dunque, dopo aver lavorato a due grandi franchise quali Star Trek e Star Wars, il regista è pronto a tornare a lavoro con un’altra sere televisiva. Infatti tra i vari progetti a cui lavorerà in futuro J. J. Abrams, vi è anche quello relativo alla realizzazione della serie TV ispirata a Justice League Dark. I tanto amati supereroi appartenenti all’Universo DC, approderanno presto sul piccolo schermo. Come tutti i fan sapranno Zatanna insieme a Deadman, Swamp Thing e tutti gli altri supereroi avranno a che fare con forze sovrannaturali e demoniche.

Sino ad ora non è sono stato reso noto alcun dettaglio in merito alla produzione. Tra le cose non chiare vi è anche il ruolo che svolgerà J. J. Abrams. Alcune indiscrezioni affermano che oltre alla regia, Abrams potrebbe occuparsi anche dello script. Inoltre, non è stato svelato se al suo fianco ci saranno altri nomi. Dunque, con Justice League Dark HBO Max lavorerà per la terza volta per un progetto con personaggi provenienti del mondo DC. Oltre a JLD, J. J. Abrams lavorerà anche ad altri show.

In quel caso il regista avrà la collaborazione di WarnerMerdia. Il regista di Star Trek si occuperà di una serie crimine e dello spin-of di Shining. Nello specifico si tratta di Duster e di Overlook. La prima sarà una serie ambientata negli anni ’70. L’altra, avrà un’atmosfera molto simile a quella del capolavoro di Stephen King. In ogni caso, sembra essere la volta buona per l’arrivo della serie TV di Justice League Dark. Infatti diverse volte si è tentato di portare i supereroi della DC sul piccolo schermo. Dunque, presto i fan potranno scoprire le vicende che dovranno affrontare i loro supereroi preferiti sul piccolo schermo.

