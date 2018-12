Juventus: probabile scambio con il Manchester United?

La Juve ed il Manchester United, nella loro lunga storia, spesso si sono incontrate, scontrate ed hanno concluso degli affari di mercato. Adesso i Red Devils pare abbiano, davvero, avanzato un’offerta ai bianconeri. Il club inglese infatti vorrebbe acquistare un gioiello juventino. Anche la Vecchia Signora ha manifestato il proprio interesse, per un calciatore dello United. Potrebbe profilassi una sorta di scambio, anche se probabilmente siamo ancora un po lontani, da una conclusione di questo tipo. Il Manchester è interessato a Douglas Costa, la freccia brasiliana Di Massimiliano Allegri. Il club di Andrea Agnelli ha mostrato un palese interesse su Paul Pogba.

Juventus: gli scenari dello scambio con il Manchester Utd

I britannici hanno fatto un’offerta di circa 60 milioni di euro, per portare Douglas Costa allo United. In questo momento Allegri non vorrebbe privarsi del suo terzino, anche se una strada percorribile esiste. Gli inglesi infatti hanno, uno degli oggetti dei desideri dei bianconeri. Si tratta di Paul Pogba, il campione del mondo che vorrebbe tornare a Torino. I bianconeri sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Adesso il club di Andrea Agnelli, dovrebbe sborsare circa 80 milioni di euro. Si potrebbe arrivare ad uno scambio tra il francese ed il brasiliano, con un conguaglio di 20 milioni di euro a favore dei diavoli rossi. A gennaio un’operazione del genere potrebbe essere difficile, a causa delle cifre elevate.

I dettagli

La cifra di circa 20 milioni a conguaglio, non è impossibile per le casse juventine. Il problema adesso è comprendere se Allegri, ancora sarà disponibile a privarsi da subito di Douglas Costa. Il carioca in questo momento non é uno dei titolari del tecnico livornese, e potrebbe cedere alle lusinghe del Manchester United. Pogba come detto tornerebbe immediatamente alla Juventus. A questo punto bisognerà capire se ci sarà la volontà, e i margini economici per concludere un’operazione di questa portata economica e mediatica.