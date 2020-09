Lazio: i convocati di Simone Inzaghi per il Benevento

La Lazio sfida il Benevento in amichevole all’Olimpico alle ore 18. Match in famiglia per i fratelli Inzaghi in attesa del via della Serie A. In casa biancoceleste, va segnalato il forfait di Luis Alberto, già ieri non al meglio dopo aver interrotto l’allenamento in anticipo. Fuori anche Milinkovic. Ecco la lista dei convocati: Alia, Reina, Strakosha; Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Patric, Radu; Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Falbo, Kiyine, Leiva, Parolo; Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Lazio: i convocati di Simone Inzaghi per il Benevento.

Manca più di qualche pedina fondamentale a Simone Inzaghi, che sarà costretto a fare a meno di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Al loro posto potrebbero giocare dal primo minuto Danilo Cataldi, assieme a Marco Parolo. Qualora dovesse arrivare la firma ufficiale sul contratto, dal primo minuto Inzaghi potrebbe disporre anche di Fares, esterno della Spal. Il giocatore ha già effettuato le visite mediche con la Lazio. Per ora l’entourage del giocatore rimane in attesa di una comunicazione da parte della società biancoceleste.

Rinviata la “prima”

La Lazio di Simone Inzaghi sarebbe dovuta scendere in campo questa domenica contro l’Atalanta, ma la gara è stata rinviata alla prossima settimana. La richiesta è stata presentata dalla società bergamasca, per via della partecipazione dell’Atalanta alla fase finale della Champions League, che ha allungato la stagione della squadra di Gasperini. Richiesta presentata successivamente anche dall’Inter, coinvolta nell’Europa League, e dallo Spezia, coinvolto nella finale dei playoff di Serie B. Dopo una stagione davvero esaltante, vissuta ai vertici del primo posto fino alla sospensione per via del Covid-19, la Lazio è pronta a ricominciare. E lo farà contro una neopromossa, il Benevento di Filippo Inzaghi. Riuscirà la squadra neopromossa dal campionato cadetto a tenere testa alla Lazio di Simone Inzaghi?.

fonte immagine: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1280204224224276481/photo/3