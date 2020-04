Lazio: il piano di Simone Inzaghi

Mentre il via libera alle società di Serie A per tornare ad allenarsi sembra sempre più vicino (si aspetta la scadenza dell’ultimo e più recente DCPM), Simone Inzaghi sta preparando il piano per la ripresa degli allenamenti, e quindi della condizione fisica dei suoi uomini. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, si dovrebbe poter tornare ad allenarsi già dal prossimo quattro maggio, data di scadenza del DCPM firmato lo scorso undici aprile. Lazio: il piano di Simone Inzaghi.

Oltre alla dieta che stanno ovviamente seguendo da casa, i giocatori biancocelesti si stanno attualmente allenando in videoconferenza streaming, grazie l’utilizzo di Whatsapp e simili. Quando si tornerà a Formello però, non si riprenderanno subito i soliti allenamenti. Sono stati infatti già programmati turni e gruppetti da 7-8 giocatori, che dovranno mantenere la distanza di un metro. In questo caso il modello del Bayern Monaco farà da esempio. Nel piano di Simone Inzaghi ci sono sopratutto le corsette singole, esercizi di recupero del tono muscolare, e delle capacità polmonari.

Il piano tattico

Con il passare del tempo però, si dovrà tornare a lavorare anche sul piano tattico. Lì sarà inevitabile risfidarsi a meno di un metro, bisognerà trasmettere la forza mentale di tornare al contatto e al contrasto come in un vero incontro. Vero incontro che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare in scena il prossimo 30 maggio, quando si potrebbe tornare finalmente a giocare. Ovviamente però, ci saranno da rispettare determinate condizioni. Oltre a vietare l’accesso ai tifosi infatti, si dovranno rispettare le distanze di sicurezza ove possibile, e consentire l’accesso negli stadi solo al personale strettamente necessario. Solamente in questo modo, i campionati di Serie A e di Serie B potrebbero riuscire a trovare una via d’uscita da questa situazione, che si fa sempre più disastrosa. Si attendono le prossime settimane per comprendere come si evolverà lo scenario.

fonte immagine: https://it.onefootball.com/quando-inzaghi-segno-contro-linter-e-regalo-lo-scudetto-alla-lazio/