Il mondo del calcio ha una gran voglia di ripartire e sta studiando insieme al governo le varie ipotesi. Dopo la ripresa degli allenamenti che potrebbe avvenire il 4 maggio anche se con limitazioni, la ripartenza potrebbe avvenire alla fine del mese o inizio giugno. La prima novità potrebbe essere rappresentata dalle semifinali di Tim cup che potrebbero fare da apripista al campionato.

Incredibile sarebbe però la sede delle due partite; Napoli Inter e Juventus Milan si potrebbero disputare entrambe allo stadio San Paolo di Napoli. Questo per evitare al massimo gli spostamenti e la possibilità di nuovi contagi al covid-19. Un antipasto alla successiva ripresa del campionato che sarà monitorata in ogni situazione. In caso di positività sarebbe fatale per il regolare svolgimento della stagione. Juve Milan ovviamente come tutte le altre partite verrebbe disputata a porte chiuse. L’idea delle società e della federazione è di giocare il campionato nelle regioni meno colpite dal virus ossia principalmente al sud ed isole. La stagione si cercherà di portarla a termine ad ogni costo, anche con scelte a dir poco curiose.

Tim cup 2020 Juve Milan a Napoli: la sede della finale verso la conferma.

Guardando oltre la semifinale sembra che si possa scongiurare uno spostamento di sede per la finale che dovrebbe restare all’Olimpico di Roma. Nonostante le porte chiuse la capitale sembra avere tutte le carte in regola per garantire la giusta sicurezza. Ad aiutare nella decisione la mancata qualificazione di Lazio e Roma alla finale. Garantita in questo caso la neutralità della sede, un problema in meno per un settore che cerca di ripartire fra tante difficoltà e con qualche idea un po’ bizzarra.

