Tim cup domani sfida per le semifinali a San Siro ecco dove seguirla

Milan Torino probabili formazioni di una classica del nostro calcio valida per l’accesso alle semifinali di Tim cup.

La Tim Cup riprende ed è il momento del quarto di finale fra Milan e Torino. La vincente attenderà in semifinale l’altra squadra che uscirà fra Inter e Fiorentina in programma mercoledì. I rossoneri vengono da tre vittorie consecutive in campionato e la classifica sta cambiando volto. Pioli sta raccogliendo i frutti di un lavoro intenso ed Ibra senza aver dato fiducia al gruppo. In casa granata la situazione è all’opposto. La sconfitta pesante per 7 a 0 subita contro l’Atalanta è un grande smacco e tutti sperano in una reazione d’orgoglio. La situazione sembra difficile con gli equilibri che sembrano saltati.

Per quanto riguarda le scelte di formazione il Milan non cambierà molto. Ibra almeno inizialmente partirà dalla panchina per fare spazio a Piatek. In difesa giocherà Musacchio, mentre Donnarumma dovrebbe riposare. Ecco il probabile undici di Pioli:MILAN (4-4-2)- Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Piatek, Leao; All: Pioli; indisponibili: Duarte, Calabria, Biglia;

Nel Torino di Walter Mazzarri pesano le assenze perché indisponibili di Baselli e Zaza per il resto si cercherà di non stravolgere la squadra visto il momento delicato. Questi i probabili 11 granata:TORINO (3-5-2)- Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti; ALL: Mazzarri; indisponibili: Baselli, Zaza;

Milan Torino probabili formazioni: ecco dove seguirla in tv

La sfida di San Siro si annuncia interessante e spettacolare fra due squadre che possono dare una svolta importante alla stagione. La semifinale sarebbe un risultato di prestigio ed avvicinerebbe la possibilità di vincere un trofeo. La gara sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Raisport sia sul digitale che sul bouquet Sky. Fischio d’inizio ore 20 e 45

