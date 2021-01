In questo articolo andremo a vedere le probabili formazioni di Milan-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Partita in programma questa sera alle ore 20 e 45 a porte chiuse allo Stadio Giuseppe Meazza e con in palio un posto ai quarti contro la vincente di Fiorentina-Inter.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

Il Milan si schiererà con l’offensivo 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli, alla ricerca di un successo importante per poter sognare anche in questa competizione. In porta riposerà Donnarumma e al suo posto si posizionerà Tatarusanu, con davanti a lui Romagnoli e Musacchio al centro della difesa. Sulle fasce spazio al giovane Kalulu a destra e alla velocità di Diogo Dalot a sinistra, pronti a spingere e allo stesso tempo donare equilibrio alla squadra. In queste probabili formazioni di Milan-Torino, spicca sicuramente la presenza un pò sorprendente a centrocampo di Calabria, affiancato dalla grande qualità di Sandro Tonali. Rafael Leao sarà l’unico riferimento offensivo, vista l’assenza del bomber Zlatan Ibrahimovic. Il portoghese verrà supportato sulla trequarti dalla classe di Brahim Diaz e sugli esterni dall’imprevedibilità di Castillejo e Hauge.

Le possibili scelte di Marco Giampaolo

I granata risponderanno con il 3-5-2 di Marco Giampaolo, per tentare l’impresa a San Siro contro la capolista del campionato Milan. In porta ci sarà Milinkovic-Savic al posto di Sirigu, con davanti a se Nkoulou posizionato al centro della difesa, affiancato da Bremer e dal giovane Buongiorno. Sulle fasce il Torino punterà forte su Vojovoda a destra e sulla corsa ed esperienza di Ansaldi sull’out di sinistra. In cabina di regia toccherà a Meitè, con ai suoi lati il talento di Segre e di Linetty. Le due punte saranno invece Simone Zaza e Gojak, alla ricerca di gol pesanti per il percorso della squadra in questa competizione.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Musacchio, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Meité, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. All. Giampaolo.