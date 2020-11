Probabili formazioni Milan-Fiorentina, 9^ giornata di Serie A

In questo articolo andremo a vedere le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, gara valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Partita in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e con in palio punti importanti per i rossoneri in ottica Scudetto.

Le possibili scelte di Stefano Pioli

I padroni di casa si schiereranno con il solito 4-2-3-1 del mister Stefano Pioli. Tra i pali si posizionerà come di consueto Gigio Donnarumma, con davanti a lui la coppia difensiva composta da Kjaer e Romagnoli. Sulle fasce invece i rossoneri punteranno forte sulla corsa di Davide Calabria a destra e sulla grandissima velocità di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Franck Kessie e Ismael Bennacer saranno in cabina di regia, con il turco Hakan Calhanoglu più avanzato sulla trequarti. In queste probabili formazioni di Milan-Fiorentina, spicca però la grande assenza in avanti del bomber Zlatan Ibrahimovic. Al posto dello svedese ci sarà infatti Ante Rebic, supportato dai rifornimenti dagli esterni di Saelemaekers e di Brahim Diaz.

Le possibili scelte di Cesare Prandelli

I viola risponderanno con il 4-3-1-2 di Cesare Prandelli, alla ricerca di riscatto dopo la deludente sconfitta contro il Benevento del turno precedente. In porta ci sarà il confermatissimo Dragowski, con il serbo Nikola Milenkovic e il Capitano German Pezzella posizionati al centro della difesa. Sugli esterni spazio invece all’esperienza e all’equilibrio di Martin Caceres a destra e alla corsa di Cristiano Biraghi sulla corsia opposta. In cabina di regia la Fiorentina punterà sulla grande tecnica di Pulgar, con ai suoi lati il talento e la qualità di Amrabat e di Castrovilli. L’esperto Borja Valero sarà il trequartista, alle spalle di Dusan Vlahovic e di Franck Ribery.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All: Pioli

FIORENTINA (4-3-1-2), la probabile formazione: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella Biraghi, Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Borja Valero; Vlahovic, Ribery. All: Prandelli