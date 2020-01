BOLOGNA – Pesante sconfitta per Matteo Salvini in Emilia Romagna. L’ex ministro dell’Interno pensava di avere la vittoria in tasca, e invece c’è stata la riconferma del governatore uscente Stefano Bonaccini. Il leader della Lega, tuttavia, tiene botta e su Facebook ringrazia tutti. Ecco cosa si legge in un post di Salvini:

“Grazie a oltre un milione di emiliano-romagnoli che hanno scelto il progetto di Lucia Borgonzoni e della Lega, record storico per il centrodestra in Emilia-Romagna! Grazie ai calabresi che ci hanno permesso di liberare la loro terra dal Pd. Avanti, a testa alta!”.

In effetti, più che parlare della vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna, c’è da sottolineare che almeno in Calabria il centrodestra è riuscito a imporsi. Non a caso il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, evita di nominare Bonaccini e si concentra direttamente sulla neo governatrice calabrese Santelli:

“Il successo di Jole Santelli – scrive l’ex premier su Facebook – è il successo di una dirigente preparata che fa parte della storia di Forza Italia. A questo suo risultato personale corrisponde del resto la grande affermazione di Forza Italia nel voto di lista: non soltanto è il primo partito della coalizione, ma considerando le tre liste esplicitamente riconducibili al nostro movimento supera il 27% dei voti”.

Pesante sconfitta per Matteo Salvini in Emilia-Romagna

Tornando alla sconfitta in Emilia, Salvini non lascia ma raddoppia:

} ?> } ?> } ?>} ?>

“Alla decima persona che si è fermata in treno per dirmi “Matteo non mollare”, ho risposto: “Signora tranquilla, da oggi lavoro con ancora più voglia, grinta ed energia”. […] Bonaccini vuole lo Ius Soli? Alla faccia di Emiliani e Romagnoli… Si preoccupi piuttosto di riaprire i punti nascita che ha chiuso!”.

E al presidente del consiglio Giuseppe Conte, che questa sera è stato ospite di Lilli Gruber a “Otto e mezzo”, Salvini ha riservato questa stoccata:

“Leggo che anche oggi il signor Conte passa il tempo ad attaccarmi e a dire che deve lavorare per contrastare me e le destre. Gli ricordo che deve agire per il bene degli Italiani, non perché odia qualcuno. Chi vive di rabbia e rancore vive male, poverino. Camomilla per Giuseppi!”.

Ecco, infine, l’analisi di Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc:

“Come gridiamo vittoria del 7% calabrese dello Scudo crociato, così abbiamo il dovere di condividere la sconfitta di Forza Italia in Emilia: Dc e Udc sostenevano le liste di Forza Italia e la misera percentuale comprende anche i nostri voti. Aggiungo che le preferenze raccontano il successo personale di Sgarbi e poco altro. Detto questo, non sono giusti i processi del giorno dopo, men che meno possiamo prendercela con Salvini che ci toglie i voti. Se continuiamo a parlare solo di centrodestra unito e di Salvini, mi pare scontato che i nostri elettori smettano di votare per noi e scelgano lui. E, per dirla tutta, non mi sembra nemmeno che Salvini esca tanto male: il derby Pd/Lega gli fa solo bene, polarizza più di qualsiasi maggioritario”.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di