L’esercito Italiano sanifica le chiese. Per ordine dell’esecutivo del Governo Conte, da domani l’esercito regolare italiano, su specifica richiesta del Vicariato Romano bonificherà le aree interne ed esterne di molte chiese capitoline. Attraverso le proprie squadre specializzate in attività Chimiche, radiologiche , nucleari , i militari entreranno in più di 337 chiese della diocesi di Roma. Le squadre saranno equipaggiate con dispositivi specifici di bonifica. Le operazioni avranno luogo, in collaborazione con il comune di Roma Capitale e procederanno secondo uno calendario prestabilito. La prima sanifica avrà inizio presso la Basilica di Don Bosco in mattinata e continuerà nel pomeriggio in quella del Divino Amore. Si tratta, di disposizioni , che probabilmente il Governo ha promosso in occasione del prossimo 18 Maggio. In tale data, infatti è prevista per ordine dello stato la ripresa delle attività del culto.

L’esercito italiano sanifica le chiese in ottemperanza ad un ordinanza statale

Dal prossimo 18 maggio sarà possibile, infatti frequentare nuovamente le chiese. Molti fedeli potranno “riappropriarsi” della libertà di culto. Nei giorni scorsi, proprio il Governo Conte ha sancito in accordo con la Cei ( Chiesa episcopale Italiana) la ripresa delle funzione eucaristica in ottemperanza alla cosiddetta: Fase 2. Non è un mistero per nessuno, che la pandemia che ha costretto milioni di italiani a casa aveva fermato la maggior parte delle attività quotidiane. Dal 4 Marzo tutto si era bloccato . Il Covid 19 impazzava in tutto il mondo e lo fa ancora. Dopo più di un mese, di quarantene istituite per la sicurezza pubblica, adesso attraversiamo una fase di cauta apertura. In questa delicata “fase” in collaborazione anche con il Ministro Lamorgese potranno riaprire anche diverse attività commerciali

Differenti attività di bonifica

Ma non solo, nelle settimane precedenti lo stesso esecutivo Conte ha provveduto a mettere in sicurezza uffici statali e case di riposo per anziani. Nel corso del ” Morbo” anche molti ospedali hanno avuto l’obbligo di mantenere i loro locali sterilizzati. Le energie del Governo sono rimaste al servizio del cittadino. Non sappiamo quanto ancora il Covid 19 sarà una minaccia. Lo stato ha intenzione di far ripartire l’economia a breve. Le prossime settimane saranno determinanti. Gli scienziati sono ottimisti. E il virus è meno letale. C’è una speranza: il vaccino. E in molte regioni i contagi restano bassi. I nuovi dati sono incoraggianti. Questo vale solo per l’Italia. Il mondo combatte ancora. Non dobbiamo dimenticarlo. In molte parti del pianeta i morti si contano ancora a migliaia .

Foto fonte pixabay