L’Inter è sulle tracce di Andrea Belotti del Torino. I dettagli

L’Inter è sulle tracce di Andrea Belotti del Torino

Il Torino ha paura di perdere Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport, i granata hanno il proprio capitano in scadenza di contratto nel 2022 e ogni trattativa per il rinnovo è stata rimandata a fine stagione: il ds Vagnati vuole blindare a vita il Gallo, che però vuole capire bene i piani del club. Sull’ex Palermo e AlbinoLeffe c’è l’Inter. L’Inter è sulle tracce di Andrea Belotti del Torino.

Un vice-Lukaku

La squadra di Antonio Conte necessita di un vice-Lukaku. L’allenatore ha espresso questa richiesta più volte, e la presidenza sembrerebbe disposta ad accontentarlo. A gennaio infatti, potrebbe arrivare un nuovo attaccante in casa Inter. Per il momento, oltre a Belotti è stato sondato anche Felipe Caicedo della Lazio. Per caratteristiche, l’ecuadoriano è molto più simile a Lukaku, e potrebbe anche accettare di partire spesso dalla panchina, cosa che già avviene alla Lazio. Andrea Belotti rimane invece la pista preferita da Antonio Conte, ma convincerlo ad accettare l’incarico di “vice”potrebbe essere davvero difficile. Al Torino infatti, Belotti è un titolare inamovibile, mentre vestendo la maglia dell’Inter il suo minutaggio scenderebbe di molto. E in estate ci saranno anche gli Europei. Anche se Mancini non mette di certo in dubbio la presenza dell’attaccante del Torino.

Sulla questione Urbano Cairo, presidente del Torino, si era già espresso in estate. Andrea Belotti era stato dichiarato incedibile, ma con l’attuale situazione della squadra, che ha raccolto solamente quattro punti, la situazione potrebbe cambiare. Di certo, all’Inter servirà presentare un’offerta economica degna di questo nome per far vacillare le idee di Urbano Cairo. Bisognerà attendere gennaio, durante la prossima sessione del calciomercato, per sapere se Andrea Belotti potrebbe davvero vestire la maglia dell’Inter. In quel caso si tratterebbe di un acquisto davvero importante per Antonio Conte.

