Luis Alberto rischia di finire fuori rosa. I dettagli del caso

Luis Alberto rischia di finire fuori rosa

Linea dura della Lazio su Luis Alberto. Nonostante siano passati alcuni giorni dal pesante sfogo dello spagnolo via social – sottolinea oggi Il Messaggero – il clima attorno a lui non si è affatto rasserenato. Lotito – si legge – è ancora furibondo, il direttore sportivo Tare pure. Luis Alberto rischia di finire fuori rosa.

Tra i due, il dirigente albanese è quello che ci è rimasto sicuramente più male perché col giocatore ha un rapporto speciale. Dal giorno del suo arrivo e poi perché era da dicembre che spingeva il presidente per fargli rinnovare il contratto. Ma quanto è successo tra venerdì e sabato, con le parole sull’aereo e le scuse fatte a modo suo, trascurando quanto preparato con Peruzzi, hanno intaccato pesantemente il rapporto con il direttore sportivo. Adesso in casa Lazio i rapporti tra il calciatore spagnolo e la società sembrerebbero essere ai minimi termini.

Stangata economica e tecnica

La Lazio non ha fatto ancora alcun passo col giocatore (che aspetta l’arrivo del suo manager, in attesa del pagamento di alcune commissioni), né contattandolo telefonicamente o convocandolo in ufficio.Oggi qualcosa accadrà. Il giocatore ha parlato con Peruzzi e con Inzaghi di quanto è accaduto, ma non sa nulla di un eventuale provvedimento che arriverà nei prossimi giorni. La società non intende passarci sopra e prepara una multa salatissima che può essere anche superiore ai 50.000 euro. Non solo. Il club vorrebbe punirlo anche da un punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo non vuole passare sopra a Inzaghi. A caldo Lotito ha confidato ad amici che Luis Alberto meritava di essere messo fuori rosa, poi ci ha ripensato perché sa bene quanto sia forte e fondamentale per il tecnico e per la Lazio. Se ne parlerà con l’allenatore e si deciderà insieme.

fonte immagine: https://www.spazioj.it/2020/11/05/lazio-luis-alberto-e-negativo-al-covid-19-ci-sara-contro-la-juventus/