Sorride l’infermeria della Lazio di Simone Inzaghi

Durante questa settimana Inzaghi ha potuto avere nuovamente a disposizione due pedine importanti per la sua Lazio. Si tratta di Lazzari ed Escalante. Entrambi saranno presenti allo stadio Olimpico stasera, ma in panchina. L’ex Spal potrebbe anche subentrare a gara in corso per accumulare minuti in vista di mercoledì, giorno di Bruges-Lazio. E Andreas Pereira? Sembrerebbe che l’ex United sia guarito dall’influenza e, vista la convocazione di Inzaghi, ci sarà anche lui nei 21 calciatori chiamati ad affrontare il Bologna stasera all’Olimpico. Sorride l’infermeria della Lazio di Simone Inzaghi. Riuscirà la Lazio a ottenere una vittoria in grado di alimentare ulteriormente il morale della squadra? Appuntamento alle 20.45.

La Lazio chiamata a vincere

Dopo la stupenda vittoria di Champions League contro il Borussia Dortmund, per tre a uno, la Lazio è chiamata a vincere anche in campionato. Da riscattare infatti c’è la brutta trasferta di Genova contro la Sampdoria. Dallo Stadio Marassi infatti, la Lazio è uscita sconfitta per tre a zero. In campionato finora ha raccolto davvero poco. Sono infatti quattro i punti raccolti dalla Lazio finora. Una vittoria nella prima giornata contro il Cagliari, e un pareggio contro l’Inter in casa, allo Stadio Olimpico. Poi la sconfitta per tre a zero contro la Sampdoria, che aveva gettato alcune ombre sulla panchina di Simone Inzaghi. Il mister si è però riscattato con la splendida serata di martedì sera, quando la Lazio è riuscita a imporsi su una delle squadre più forti d’Europa, il Borussia Dortmund. Adesso serve una svolta anche per quanto riguarda il campionato. E Simone Inzaghi potrà affidarsi a Ciro Immobile, rientrato dal turno di squalifica rimediato nella partita contro l’Inter. L’attaccante, capocannoniere dello scorso campionato, ha infatti saltato la trasferta di Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

