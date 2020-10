Focolaio Covid nella Lazio: le ultime sulla situazione

La Lazio sta valutando la possibilità di chiedere il rinvio del prossimo match di campionato contro il Torino, partita valida per la sesta giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.00. In casa biancoceleste – come noto – c’è un cluster di positivi al Covid-19 probabilmente superiore alle 10 unità (mancano comunicazioni ufficiali da parte del club) che ha costretto Inzaghi a disputare la trasferta in Belgio contro il Club Brugge – gara terminata 1-1 – con soli 13 giocatori della prima squadra. Focolaio Covid nella Lazio: le ultime sulla situazione.

Dunque, la Lazio, per stessa ammissione del direttore sportivo Igli Tare – non sa ancora con quanti giocatori potrebbe, eventualmente, giocare a Torino. In questo senso – riporta Sky Sport – fondamentali i tamponi che verranno effettuati al gruppo squadra domattina: una volta arrivati i risultati (sempre domani in giornata o al più tardi sabato mattina), sarà possibile fare il punto della situazione e capire se ci saranno le possibilità per chiedere il rinvio (la condizione è che ci siano almeno 10 casi negli ultimi sette giorni dal primo caso di positività). Bisognerà attendere novità nelle prossime ore. Ma le speranze di vedere una Lazio al completo sono poche.

Intanto, la Lazio è tornata ieri notte dalla trasferta in Belgio, con Inzaghi intenzionato comunque ad annullare l’allenamento di scarico previsto per questo pomeriggio. Un po’ per assenza di giocatori a disposizione, un po’ per evitare ulteriori rischi. Adesso la società attenderà nuove evoluzioni della vicenda. Al momento Claudio Lotito sarebbe pronto a chiedere il rinvio della partita contro il Torino. Soprattutto nel caso in cui i possibili casi di positività all’interno della squadra siano confermati. Si tratta di Ciro Immobile, Luis Alberto, il giovane difensore della Primavera Armini, e Manuel Lazzari. Assenze che si vanno ad aggiungere anche agli infortuni di Senad Lulic e Stefan Radu.

