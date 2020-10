La Juventus perde contro il Barcellona, il riepilogo del mercoledì europeo

La Juventus perde 0-2 all’Allianz Stadium contro il Barcellona, pareggia invece la Lazio 1-1 in trasferta contro il Club Brugge. Nel mercoledì di Champions spicca anche la super vittoria del Manchester United 5-0 contro il Lipsia e quella del Borussia Dortmund 2-0 contro lo Zenit nel girone dei biancocelesti.

La Juventus perde contro il Barcellona, pareggia la Lazio

Sono due le italiane impegnate nella serata di mercoledì e parliamo della Juventus e della Lazio. I bianconeri deludono e perdono lo scontro diretto contro il Barcellona a Torino. A sbloccarla infatti ci pensano i blaugrana dopo appena 14 minuti con Dembelè, abile a battere in uscita il portiere avversario. La Juventus riesce a reagire, ma Alvaro Morata si vede annullare tuttavia ben tre reti. Il Barcellona gestisce bene il vantaggio e nel finale dal dischetto Lionel Messi chiude i conti. Un match difficile anche per la Lazio in Belgio contro il Club Brugge, con i biancocelesti in grandissima emergenza per il Coronavirus. Nonostante i soli 13 giocatori della prima squadra a disposizione, gli uomini di Inzaghi si portano lo stesso avanti al 14^ con Joaquin Correa. El Tucu infatti è abile a inserirsi in area di rigore, battendo in uscita Mignolet. Il pari dei padroni di casa arriva invece al 42^ e lo mette a segno Vanaken su calcio di rigore. Nella ripresa ci provano i biancocelesti, ma senza riuscire a trovare il gol del vantaggio.

Il Manchester United domina il Lipsia, vince il Borussia Dortmund

La Juventus perde contro il Barcellona, mentre nello stesso Girone G finisce in pareggio la sfida tra Ferencvaros e Dynamo Kiev 2-2 e i bianconeri dunque rimangono al secondo posto. Nel gruppo F della Lazio invece spicca il grande successo del Borussia Dortmund 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo, grazie alle reti di Sancho su rigore e di Haaland proprio nel recupero. Il Siviglia batte lo Stade Rennais 1-0 con a segno De Jong, mentre è davvero eclatante la vittoria del Manchester United 5-0 ad Old Trafford contro il Lipsia. Nelle gare delle 18 e 55 domina anche il Chelsea 0-4 in Russia contro il Kuban Krasnodar e vince il PSG 0-2 in Turchia contro il Basaksehir.