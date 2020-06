In vista della ripresa del campionato, sempre più imminente, la Lazio di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo. Per prepararsi al meglio alla sfida contro l’Atalanta, fissata per mercoledì 24 giugno, si servirà di un’amichevole. Sabato 20 infatti, i biancocelesti scenderanno in campo contro la Ternana, per un’amichevole che servià a raggiungere la condizione giusta. Basterà per riuscire ad arginare lo scoglio Atalanta? O la Lazio verrà fermata da Gomez e compagni? La Lazio in amichevole con la Ternana ha mostrato buone cose.

L’amichevole con la Ternana

Fissata per sabato 20 giugno l’amichevole contro la Ternana, club di Serie C. Il match si è svolto a Formello, approsimativamente alle ore 18:00, quando le condizioni climatiche sono decisamente molto più favorevoli. Il match, è servito a ritrovare la condizione fisica in vista della gara di mercoledì contro l’Atalanta, senza però rischiare inutili e preoccupanti infortuni muscolari. Lucas Leiva ad esempio, incerto fino all’ultimo, non è sceso in campo. Il centrocampista brasiliano, dopo l’intervento per un problema al ginocchio, ha iniziato ad accusare qualche fastidio. Simone Inzaghi spera però di ritrovarlo in tempo per poterlo utilizzare. La Lazio in amichevole con la Ternana ha messo in mostra Immobile e Vavro, entrambi autori di una doppietta.

La partita con l’Atalanta

Adesso, il pensiero fisso di Simone Inzaghi è il match contro l’Atalanta. Dopo la vittoria dell’Inter infatti, con la Juve che dovrà affrontare un ostico Bologna, la Lazio deve fare risultato. In caso di vittoria infatti, potrebbe aumentare, e non poco, la pressione sulla squadra di Maurizio Sarri. Riuscirà la Lazio a battere una delle migliori squadre del campionato? Soprattutto, riuscirà a farlo nonostante l’assenza pesante di un uomo come Lucas Leiva? Il brasiliano molto probabilmente non ci sarà, rimanendo in dubbio fino alla fine. La squadra di Gasperini invece, ha battuto il Sassuolo per quattro a uno, nella partita di recupero della venticinquesima giornata di campionato.

