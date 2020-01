Lazio: ultima seduta del 2019

Quella di oggi è stata l’ultima seduta di allenamento del 2019 per la Lazio di Simone Inzaghi, che però tornerà ad allenarsi già dalle 15:30 di domani 1 gennaio 2020. La sgambata è partita alle 10.30 del mattino, dove non si è visto Danilo Cataldi per un problema muscolare. Simone Inzaghi spera di recuperarlo in tempo per la trasferta di Brescia, vista la squalifica di Lucas Leiva. Ci sarà dunque Cataldi in regia. Un altro assente per la partita contro il Brescia è Luis Alberto, fermato dal giudice sportivo: al suo posto, salvo stravolgimenti, ci sarà Marco Parolo. Tra i pali è stato anche provato Silvio Proto, con Strakosha che ha accusato un piccolo problema alla mano destra. Ecco l’ultima seduta del 2019.

Lazio: L’ultima seduta del 2019

Ai box ci sono ancora parecchi indisponibili per mister Inzaghi: Vavro tornerà a fine gennaio, insieme a Lukaku, che dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti al ginocchio destro. Dovrebbe invece essere recuperato in via definitiva lo spagnolo Patric, che ora scalpita per una maglia da titolare già dalla trasferta con il Brescia di Mario Balotelli. Per quanto riguarda il reparto offensivo, c’è solo un dubbio per Simone Inzaghi, e riguarda chi dovrà affiancare il bomber Ciro Immobile. Da una parte infatti, c’è un Correa in stato di grazia, dall’altra invece, un Felipe Caicedo che si sta guadagnando, partita dopo partita, una maglia da titolare. Difficile prevedere chi la spunterà, ma per ora l’argentino resta il favorito per far coppia con Ciro Immobile. Abbandona così la Lazio, il 2019.

Le parole di Radu

Ai microfoni di Lazio Style TV è intervenuto anche Stefan Radu, per festeggiare la conquista della Supercoppa Italiana ai danni della Juventus. Queste le sue parole: “vincere questo trofeo è stato bellissimo, come il calore dimostrato dai nostri tifosi, che non ci lasciano mai soli. Speriamo di poter ambire a qualcosa di ancora più bello, e di regalare ai tifosi altre soddisfazioni lungo il 2020”.

