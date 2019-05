Mourinho alla Roma: trattativa con i giallorossi

Mourinho alla Roma. È questa l’incredibile indiscrezione su Mourinho e il suo futuro. Il tecnico, a quanto pare, sarebbe ben felice di tornare ad allenare una squadra italiana.

Ebbene, lo ”Special One” potrebbe tornare in Italia, ma non per allenare l’Inter. Secondo quanto riportato dell’Equipe, il tecnico portoghese è in trattativa con la squadra giallorossa. Inizialmente Mourinho era intenzionato ad approdare sulla panchina del PSG. Visto che il progetto non è andato in porto, ha aperto nuove strade per il suo futuro da tecnico.

Mourinho alla Roma: tutti i dettagli sulla trattativa

Mourinho è pronto per trattare con la Roma. Secondo il prestigioso quotidiano francese Equipe, la trattativa potrebbe prevedere un contratto su base triennale. Esonerato a dicembre da Manchester United, il tecnico Mourinho ha voglia di rimettersi in gioco.

Il tecnico portoghese ha sicuramente bei ricordi del campionato italiano. Il Triplete è stato, ed è tutt’ora, motivo di orgoglio che lo lega all’Italia. In queste ore sono veramente molte le voci di corridoio e indiscrezioni che riguardano l’ex tecnico del Manchester United.

Sicuramente il popolo giallorosso insieme a tutto il team della Roma, sarebbero contenti del ritorno in Italia di Mourinho. Se così fosse, sarebbe una notizia clamorosa. È pur vero che attualmente, sono veramente molti i nomi dei tecnici accostati alla squadra giallorossa.

Per questo motivo, è bene prendere con le pinze ogni notizia che viene divulgata. È pur vero che la notizia più importante arriva direttamente dall’Equipe: «Pallotta ha offerto un triennale al tecnico lusitano». Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni per valutare, effettivamente, quanto sia veritiera la notizia.

Il tecnico Mourinho e il suo ritorno in Italia è un sogno per molti tifosi e amanti del calcio giocato. Vedremo, nei prossimi giorni, in che modo si evolverà la situazione e se effettivamente, quando e dove, i tifosi potranno nuovamente accogliere Mourinho in Italia.

Per restare aggiornati sul mondo dello sport, seguiteci.

Fonte foto di copertina: lastampa.it