Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su IG

News calciomercato AS Roma: il difensore giallorosso Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma sul profilo Instagram

A -15 giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2019-2019 l’aziendalista Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su Instagram; infatti, solo l’Inter ha portato a casa l’attaccante a lungo cercato, mentre Napoli, Roma e Juventus devono ancora sbloccarsi.

C’è attesa per il destino di Mauro Icardi che è stato scansato dall’Inter anche dal punto di vista delle magliette; infatti, l’Inter ha assegnato il numero 9 all’entrante Lukaku. Ora all’argentino rimangono due possibilità:

cambiare tutti gli account social dove sfoggiava il numero 9, ricordiamo la sigla “MI9“, per subire l’umiliazione di esporre un numero da riserva; fare le valigie e trovare una nuova squadra, che gli consenta di guadagnare, partecipare a gare di livello ed essere anche titolare.

Mauro Icardi e la Juventus

La Juventus ha il reparto offensivo bloccato da Higuain e Dybala che non ne vogliono sapere di lasciare la vecchia signora; infatti, per il generoso monte ingaggi che riesce a sostenere è difficile per i calciatori andare via dalla Juventus. Inoltre, i bianconeri parteciperanno al prossimo campionato di Champions League con i soliti propositi di raggiungere la finale e provare a vincerla; quindi, per qualcuno è difficile scendere dal carro dei vincitori dello scudetto e dalla squadra quinta nel ranking Uefa, soprattutto per chi è arrivato per vincere tutto. Tanti gli acquisti minori ed i movimenti in entrata con gli svincolati ma manca la firma di Mister X in attacco, sarà Icardi? Dopo la firma di Ronaldo dell’anno scorso, la tifoseria aspetta anche per questa stagione 2019-2020 un nome di prestigio.

Mauro Icardi ed il Napoli

Il Napoli in questa finestra di calciomercato estivo 2019 vorrebbe portare a casa un nome importante ed anche ringiovanire il reparto offensivo; infatti, considerando Arkadiusz Milik in uscita non avendo mai entusiasmato più di tanto, oltre a Lorenzo Insigne (28 anni) ha tra gli attaccanti:

José María Callejón, 32 anni;

ed anche Dries Mertens, 32 anni.

Dunque, i partenopei con un occhio guardano da vicino Hirving Lozano, seguito da gennaio, e con l’altro occhio guardano più da lontano James Rodriguez; infatti, quest’ultimo pur piacendo ai vertici societari è più vecchio di 4 anni rispetto al messicano. Poi c’è un terzo occhio che non smette di puntare Mauro Icardi. Il Napoli ha nella sua memoria una esaltante esperienza con gli argentini, Maradona è ancora nei cuori dei tifosi.

Il Napoli è quindicesimo nel ranking Uefa, appena dietro la Roma, ma già dalla prossima stagione è previsto il sorpasso.

Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma su Instagram

Dopo la frase sibillina di Wanda Nara, ora è il turno del difensore ed aziendalista Juan Jesus accendere le speranze dei tifosi giallorossi.

Visualizza questo post su Instagram 🤳✅ Un post condiviso da Μαυʀɸ Iϲαʀδι – MI9 (@mauroicardi) in data: 8 Ago 2019 alle ore 11:13 PDT

Dopo Batigol Icagol?

Oggi c’è stato uno rapido ma intenso scambio di frasi tra Juan Jesus, Radja Nainggolan e Mauro Icardi sul profilo dell’argentino; infatti, sotto la foto di MI9, Juan Jesus chiama Mauro Icardi alla Roma con tanto di cuori; ma l’argentino non si espone.

Dopo tanti nomi in ingresso ed in uscita il calciomercato della Roma non ha portato grandi risultati; infatti, fino ad oggi si contano col contagocce le trattative di livello concluse.

Arrivati Lopez, Mancini, Spinazzola, Diawara, Providence e Veretout manca il colpo ad effetto; infatti la Roma deve tenere botta alle concorrenti per il piazzamento in Champions League nel prossimo campionato 2019-2020. Inoltre, c’è da giocare e, quindi, da portare a casa anche un risultato positivo in Europa League e Coppa Italia.

Dzeko vuole andare via e l’Inter ha preparato le valigie ad Icardi, sarà l’operazione clou del calciomercato estivo che chiuderà i battenti il 2 settembre?

